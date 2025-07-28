Трое мужчин готовили теракт на юге России по заданию Киева Под Краснодаром задержаны трое готовивших теракт по заданию украинских спецслужб

В Краснодарском крае по подозрению в подготовке терактов и диверсий по заданию украинских спецслужб задержаны двое россиян и гражданин одной из стран Центральной Азии, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. По информации ведомства, их завербовали через Telegram-канал. За реализацию преступных планов им обещали деньги в криптовалюте. По данному факту возбуждены уголовные дела.

В Краснодарском крае пресечена деятельность двух граждан РФ, 1992 и 1996 г. р., а также выходца одного из государств Центральной Азии, 1998 г. р., планировавших поджоги объектов транспорта и связи на территории региона по заданию украинских спецслужб, — сказано в сообщении.

По словам представителя МВД Ирины Волк, в полицию поступило сообщение, что возле станции Варениковская были обнаружены следы горения и частичное повреждение двух релейных шкафов, обеспечивающих безопасность движения поездов.

Ранее предпринимателя из Севастополя задержали по подозрению в призывах к ударам по Крымскому мосту. Он завел несколько аккаунтов, с которых призывал уничтожить объект. Возбуждено уголовное дело.