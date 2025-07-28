Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 10:07

Трое мужчин готовили теракт на юге России по заданию Киева

Под Краснодаром задержаны трое готовивших теракт по заданию украинских спецслужб

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Краснодарском крае по подозрению в подготовке терактов и диверсий по заданию украинских спецслужб задержаны двое россиян и гражданин одной из стран Центральной Азии, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. По информации ведомства, их завербовали через Telegram-канал. За реализацию преступных планов им обещали деньги в криптовалюте. По данному факту возбуждены уголовные дела.

В Краснодарском крае пресечена деятельность двух граждан РФ, 1992 и 1996 г. р., а также выходца одного из государств Центральной Азии, 1998 г. р., планировавших поджоги объектов транспорта и связи на территории региона по заданию украинских спецслужб, — сказано в сообщении.

По словам представителя МВД Ирины Волк, в полицию поступило сообщение, что возле станции Варениковская были обнаружены следы горения и частичное повреждение двух релейных шкафов, обеспечивающих безопасность движения поездов.

Ранее предпринимателя из Севастополя задержали по подозрению в призывах к ударам по Крымскому мосту. Он завел несколько аккаунтов, с которых призывал уничтожить объект. Возбуждено уголовное дело.

теракты
Краснодарский край
ФСБ
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе назвали истинную цель Зеленского в конфликте с Россией
Массовый сбой в работе интернета произошел на Урале
В России могут ускорить процедуру банкротства компаний
Британия, Норвегия и Украина могут получить доступ к секретной сети ЕС
В России намерены продавать долги за ЖКУ коллекторам
Психолог объяснила, опасны ли на самом деле лабубу для детей
Настоятель Шаолиньского монастыря лишился сана из-за связей с женщинами
Медведев указал на антироссийский характер сделки США и ЕС
В Роскосмосе раскрыли стоимость частных спутников
«Размазал Европу»: Медведев о политике Трампа
«Не раньше»: в США назвали возможные сроки окончания украинского конфликта
Схрон с западными боеприпасами обнаружили в полуразрушенном доме в ЛНР
Четыре человека погибли в результате стрельбы на рынке
Трое мужчин готовили теракт на юге России по заданию Киева
Лисовец перечислил основные табу офисной моды летом
Мать писателя-иноагента оказалась одной из богатейших пенсионерок России
В Берлине испугались будущего без американских солдат под боком
В Госдуме сделали неожиданное заявление о третьей мировой войне
Названо число разрушенных взрывом газа квартир в Саратове
Свыше тысячи пассажиров застряли в аэропортах Сибири
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.