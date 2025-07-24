Горе-бизнесмен захотел «бомбануть» Крымский мост, но попал под статью Бизнесмена из Севастополя задержали за призывы к ударам по Крымскому мосту

Предпринимателя из Севастополя задержали по подозрению в призывах к ударам по Крымскому мосту, пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ. Бизнесмен переживал трудные времена и торговал на рынке овощами. Между тем он завел несколько аккаунтов, с которых призывал уничтожить мост. Возбуждено уголовное дело.

Когда компания не приносит доход, мужчина торгует плодоовощной продукцией на местном рынке, а в свободное время, судя по всему, находит иное занятие — публично оправдывает террористические действия, — сказано в сообщении.

Как установило следствие, 48-летний мужчина под постом о воздушной тревоге в мессенджерах оставил комментарии с призывами к авиаударам. Он также оправдывал удары беспилотников по инфраструктуре Москвы.

Ранее силовики задержали девятерых россиян, призывавших к убийствам военнослужащих. Подозреваемыми проходят жители восьми регионов, включая Херсонскую и Еврейскую автономную области.

В Подмосковье до этого сотрудники ФСБ нейтрализовали двух россиян, которые выступали пособниками спецслужб Украины. Мужчины готовили теракт в отношении российского военнослужащего. При попытке задержания подозреваемые оказали вооруженное сопротивление.