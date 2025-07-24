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24 июля 2025 в 10:53

Задержания россиян за призывы убивать военных попали на видео

ФСБ задержала девять россиян за призывы к расправам над военными

Фото: fsb.ru

Силовики задержали девятерых россиян, призывавших к убийствам военнослужащих, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Задержания прошли в восьми регионах, включая Херсонскую и Еврейскую автономную области.

Задержаны девять граждан Российской Федерации, причастных к размещению в социальных сетях и мессенджерах призывов к убийствам российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также членов их семей, — сказано в сообщении.

Следственные органы в регионах возбудили дела по статьям о пропаганде терроризма и призывах к экстремизму. Всех задержанных заключили под стражу.

В ФСБ напомнили, что по этим статьям может грозить до семи лет лишения свободы. Там добавили, что чаще всего на вербовку попадаются люди без юридических знаний и понимания последствий.

Ранее в Подмосковье сотрудники ФСБ нейтрализовали двух россиян, которые выступали пособниками спецслужб Украины. Мужчины готовили теракт в отношении российского военнослужащего. При попытке задержания подозреваемые оказали вооруженное сопротивление.
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