В Мелитополе библиотечные фонды получали из Киева литературу националистического содержания с начала 1990-х годов, сообщила РИА Новости замдиректора МКУК «ЦБС» Мелитополя Оксана Ширяевская. В учреждении отметили, что вся литература, которую отнесли к националистической, уже изъята из библиотечного фонда.

С 1991 года, после того как Украина приобрела независимость, из Киева в общедоступные библиотеки города Мелитополя начали поступать книги националистического характера, — сказала Ширяевская.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров в беседе с NEWS.ru рассказал, что КГБ искусственно создавало националистические движения на заре Советского Союза, в частности на Украине, хотя подобных настроений ранее не возникало в обществе естественным путем. По его словам, националистическую идеологию начали активно продвигать примерно с 1987 года.

До этого в докладе МИД России указали, что в Германии начали постепенно реабилитировать нацистскую идеологию, занимаясь историческим реваншизмом. В министерстве отметили, что действие «вакцины от нацизма», выработанной по итогам Нюрнбергского трибунала», сходит на нет.