В Германии начали постепенно реабилитировать нацистскую идеологию, занимаясь историческим реваншизмом, говорится в докладе МИД России. В министерстве отметили, что действие «вакцины от нацизма», выработанной по итогам Нюрнбергского трибунала, сходит на нет.

«Вакцина от нацизма», выработанная по итогам Нюрнбергского трибунала, перестает действовать в ряде стран Европы, включая Германию. <…> К власти в этой стране приходят политические элиты, которые начинают постепенно, шаг за шагом отрицать ее итоги, отходить от политики денацификации и реабилитировать нацизм, фактически в открытую занимаясь историческим реваншизмом, — сказано в докладе.

Ранее в министерстве сообщали, что Япония пытается использовать ситуацию вокруг Украины для продвижения своих территориальных претензий на южные Курилы. По его данным, японские информационные ресурсы целенаправленно проводят параллели между специальной военной операцией на Украине и событиями 1945 года. Также подчеркивалось, что в японском медиапространстве активно навязывается идея о необходимости поддержки Киева для достижения прогресса в так называемом «территориальном вопросе».