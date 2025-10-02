Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 14:46

В МИД РФ назвали страну, где перестает действовать «вакцина от нацизма»

МИД России: в Германии начали постепенно реабилитировать нацистскую идеологию

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Германии начали постепенно реабилитировать нацистскую идеологию, занимаясь историческим реваншизмом, говорится в докладе МИД России. В министерстве отметили, что действие «вакцины от нацизма», выработанной по итогам Нюрнбергского трибунала, сходит на нет.

«Вакцина от нацизма», выработанная по итогам Нюрнбергского трибунала, перестает действовать в ряде стран Европы, включая Германию. <…> К власти в этой стране приходят политические элиты, которые начинают постепенно, шаг за шагом отрицать ее итоги, отходить от политики денацификации и реабилитировать нацизм, фактически в открытую занимаясь историческим реваншизмом, — сказано в докладе.

Ранее в министерстве сообщали, что Япония пытается использовать ситуацию вокруг Украины для продвижения своих территориальных претензий на южные Курилы. По его данным, японские информационные ресурсы целенаправленно проводят параллели между специальной военной операцией на Украине и событиями 1945 года. Также подчеркивалось, что в японском медиапространстве активно навязывается идея о необходимости поддержки Киева для достижения прогресса в так называемом «территориальном вопросе».

Россия
МИД РФ
осуждение
Германия
реабилитация нацизма
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МВД раскрыли обстоятельства стрельбы рядом со школой в Дагестане
Историк ответил на слова Трампа о достижениях американского флота
Число пользователей MAX превысило 40 млн человек
Дом русского бильярда открылся в Москве
Школьница выстрелила в глаз сверстнице
Приговоренный к смерти преступник вышел из тюрьмы
Минпромторг может расширить список автомобилей для такси
Автоугонщик сбежал от медведя прямо к полиции
Полицейский застрелил опасного хищника на территории детского сада
Депутат призвал обязать звезд эстрады посещать психотерапевтов
Стало известно, кого избрали на пост председателя ЛДПР
Каймак — что это такое, с чем его едят? Все секреты балканского деликатеса!
Глава популярной соцсети попытался развенчать миф о прослушке пользователей
СК возбудил уголовное дело после столкновения самолетов в Шереметьево
Стало известно, что могло произойти с предсмертной запиской Наговициной
Стало известно о продвижении ВС России в Харьковской области
Отношения с Пугачевой, слова о родине, цена возвращения: как живет Леонтьев
Россия и Украина провели обмен военнопленными
В МИД отреагировали на критику двугосударственного подхода по Палестине
В Госдуме поставили Гончаренко на место за «дешевые» угрозы в адрес россиян
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.