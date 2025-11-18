Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 16:42

Варка кофе на Вечном огне обошлась россиянкам в 2 млн рублей

В Дагестане двух женщин оштрафовали на 2 млн рублей за варку кофе на Вечном огне

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Верховный суд Дагестана вынес приговор двум местным жительницам, которые в 2023 году варили кофе на пламени Вечного огня в Махачкале, сообщает республиканская прокуратура. По данным ведомства, фигуранток признали виновными в публичном оскорблении памяти защитников Отечества и приговорили к штрафу в 2 млн рублей каждой.

Верховный суд Республики Дагестан с участием государственного обвинителя прокуратуры региона вынес приговор в отношении двух местных жительниц. <…> Осужденным назначено наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей каждой, — говорится в сообщении.

Суд установил, что все произошло в 2023 году в Центральном парке культуры и отдыха имени Ленинского Комсомола города Махачкалы. Две подруги на глазах у прохожих варили кофе в двух турках на пламени Вечного огня перед памятником Воину-Освободителю.

Ранее сообщалось, что в Томске задержали подростка, который начертил огромную свастику в песочнице в Томске. 16-летний юноша сопроводил рисунок экстремистскими надписями. По данным ведомства, он также выкладывал у себя в соцсетях символику запрещенного в России криминального движения. Против подростка завели уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.

