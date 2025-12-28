Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 17:52

В России ужесточили правила обслуживания сим-карт

В России ввели штрафы за обслуживание сим-карт после самозапрета

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В России ввели административную ответственность для операторов связи за обслуживание сим-карт, оформленных сверх лимита или после самозапрета абонента, следует из подписанного президентом Владимиром Путиным закона. Новые правила также затрагивают ошибки при проверке данных абонентов и передаче информации в государственные системы слежения. Изменения внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Как следует из опубликованного документа, должностных лиц будут штрафовать на сумму от 30 до 50 тыс. рублей, а юридических — от 300 до 500 тыс. Штрафы предусмотрены за обслуживание абонентов без подтвержденных данных, выдачу большего числа сим-карт, чем разрешено законом, и за предоставление услуг после оформления самозапрета. Лимит установлен в 20 сим-карт для граждан России и 10 — для иностранцев.

Аналогичные штрафы вводятся за непредоставление или передачу недостоверной информации операторами связи в государственную информационную систему мониторинга. Также предусмотрена ответственность за использование серверов, не зарегистрированных в специальном реестре. Это касается как провайдеров, так и операторов государственных информационных систем. Для юридических лиц штрафы могут достигать 1 млн рублей.

Отдельно установлена ответственность за непредоставление в Роскомнадзор данных, которые помогают идентифицировать пользовательские устройства и оборудование в интернете, а также за передачу ложной информации. Повторные нарушения будут наказываться увеличением штрафов. Кроме того, предусмотрены меры против владельцев точек обмена трафиком за несоблюдение требований по установке средств защиты интернета.

Ранее депутат Сергей Боярский заявил, что временная блокировка неиспользуемых сим-карт будет действовать до тех пор, пока сохраняется угроза применения беспилотников. Политик также отметил, что операторы связи решили все технические проблемы, возникавшие у абонентов в приграничных регионах.

сим-карты
операторы
законы
штрафы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Троих членов одной семьи обвинили в подготовке теракта
Стало известно, почему Бардо не снималась в советском кино
Авербух раскрыл причину отсутствия в своем шоу Валиевой
Россиянка «заработала» почти 300 тыс. рублей на несуществующем ребенке
«Моя старшая сестра»: Мирей Матье тепло простилась с Брижит Бардо
Обжариваю креветки для салата: клубника, авокадо и острый чили
Известная певица дала концерт в зоне СВО перед Новым годом
Креветки и шиитаке с трюфелем: салат за 15 минут удивит гостей
Новейшее противокорабельное «супероружие» прошло испытания
Стало известно, как упал спрос на алкоголь перед Новым годом
Екатеринбург потрясла находка в машине такси
Посетительница караоке-бара лишила глаза незнакомую девушку
В Подмосковье отец похитил дочь, чтобы найти ей «нормального мужика»
На Украине посетители застряли на колесе обозрения из-за отключения света
Бастрыкин взялся за разбитую дорогу в российском регионе после жалоб людей
Стало известно, как чувствует себя Лукашенко после падения на льду
«Целовал, обнимал»: блогер объяснил, откуда у изъятого львенка переломы
Озвучены последствия атаки ВСУ на снегоуборочную технику в Брянской области
Куда поехать пенсионерам недорого и интересно: лучшие направления и время
«Уже проигрывают»: тренер раскритиковал результаты россиян на «Тур де Ски»
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Без батона, без тарталеток и без теста: закуска «Русская» — отлично зайдет на Новый год
Общество

Без батона, без тарталеток и без теста: закуска «Русская» — отлично зайдет на Новый год

Подсели всей семьей на это горячее «Медвежья лапа»: обалденные биточки — мясо с картошкой 2 в 1
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Медвежья лапа»: обалденные биточки — мясо с картошкой 2 в 1

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.