В России ужесточили правила обслуживания сим-карт

В России ввели административную ответственность для операторов связи за обслуживание сим-карт, оформленных сверх лимита или после самозапрета абонента, следует из подписанного президентом Владимиром Путиным закона. Новые правила также затрагивают ошибки при проверке данных абонентов и передаче информации в государственные системы слежения. Изменения внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Как следует из опубликованного документа, должностных лиц будут штрафовать на сумму от 30 до 50 тыс. рублей, а юридических — от 300 до 500 тыс. Штрафы предусмотрены за обслуживание абонентов без подтвержденных данных, выдачу большего числа сим-карт, чем разрешено законом, и за предоставление услуг после оформления самозапрета. Лимит установлен в 20 сим-карт для граждан России и 10 — для иностранцев.

Аналогичные штрафы вводятся за непредоставление или передачу недостоверной информации операторами связи в государственную информационную систему мониторинга. Также предусмотрена ответственность за использование серверов, не зарегистрированных в специальном реестре. Это касается как провайдеров, так и операторов государственных информационных систем. Для юридических лиц штрафы могут достигать 1 млн рублей.

Отдельно установлена ответственность за непредоставление в Роскомнадзор данных, которые помогают идентифицировать пользовательские устройства и оборудование в интернете, а также за передачу ложной информации. Повторные нарушения будут наказываться увеличением штрафов. Кроме того, предусмотрены меры против владельцев точек обмена трафиком за несоблюдение требований по установке средств защиты интернета.

Ранее депутат Сергей Боярский заявил, что временная блокировка неиспользуемых сим-карт будет действовать до тех пор, пока сохраняется угроза применения беспилотников. Политик также отметил, что операторы связи решили все технические проблемы, возникавшие у абонентов в приграничных регионах.