29 декабря 2025 в 03:37

В Мексике грузовой поезд «разорвал» двухэтажный рейсовый автобус

NYT: 13 человек погибли при столкновении поезда с автобусом в Мексике

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Мексике произошла страшная железнодорожная авария, унесшая жизни 13 человек, пишет газета The New York Times. Еще 98 пассажиров получили ранения.

Грузовой состав столкнулся с двухэтажным пассажирским автобусом на переезде в муниципалитете Атлакомулько. К месту ЧП оперативно прибыли спасательные бригады, включая Красный Крест и Гражданскую защиту из нескольких муниципалитетов. Их скоординированные действия позволили оперативно доставить пострадавших в больницы. По предварительным данным, автобус, следовавший в Мехико, оказался на путях из-за пробки.

Автобус <…> медленно выехал на рельсы, когда поезд врезался в его правый бок. Автобус был разорван на части и отброшен на рельсы. Видимых шлагбаумов или сигналов на переезде не было, — говорится в публикации.

Обстоятельства трагедии сейчас расследует Генеральная прокуратура штата. Инцидент случился на фоне активной модернизации железнодорожной сети страны, которая сопровождается ростом числа происшествий. Авария вновь обострила вопросы безопасности на необорудованных переездах.

