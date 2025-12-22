Новый год-2026
22 декабря 2025 в 16:44

Путин разрешил мексиканской компании купить российскую «дочку» Ruhrpumpen

Путин разрешил мексиканской компании выкупить 99,9% доли в «Рурпумпен РУС»

19 декабря 2025 года. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» 19 декабря 2025 года. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин разрешил мексиканской компании Industries E. G., Sociedad anonima promotora de inversion de capital variable выкупить 99,9% доли в «Рурпумпен РУС» у немецкой Ruhrpumpen. Как сообщается на интернет-портале правовой информации, компания занимается производством насосов для нефтегазовой отрасли.

Разрешить совершение «Индустриас Э.Джи, Сосьедад Анонима Промотора Де Инверсион Де Капиталь Вариабле» (Industries E.G. Sociedad Anonima Promotor De Inversion De Capital Variable) сделки по приобретению 99,9% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Рурпумпен РУС», принадлежащего «Фирма Рурпумпен Гезельшафт мит бешрэнктер Хафтунг» (Firma Ruhrpumpen Gesellschaft mit beschraenkter Haftung), — говорится в документе.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что ушедшие с российского рынка иностранные компании регистрируют товарные знаки в РФ для сохранения правового контроля над своими брендами. По его словам, такие действия не означают их коммерческого возвращения. Он отметил, что регистрация товарного знака необходима для защиты интеллектуальной собственности.

До этого модный дом Fendi, принадлежащий французскому холдингу LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), зарегистрировал два новых товарных знака в России. Среди них числится название Baguette Roma, а также изображение с повторяющимся логотипом фирмы. Заявки на регистрацию были направлены в Роспатент из Италии 29 ноября 2024 года.

