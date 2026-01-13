Лариса Долина в январе может остаться без зрителей на концерте

Первый в 2026 году столичный концерт народной артистки Ларисы Долиной рискует пройти при полупустом зале, передает РИА Новости. За две недели до выступления продано 18 билетов при наполняемости зала 91 человек.

Известная певица должна выступить 27 января в московском баре Petter. Цена на посещение варьируется от 9,5 до 18,5 тысячи рублей за место за столиком, а место у барной стойки обойдется в 15,5 тысячи рублей. Концертная программа продлится чуть более часа. Интерес публики к камерному выступлению певицы в премиальном сегменте остается весьма умеренным.

Ранее стало известно, что певица должна добровольно передать квартиру в Хамовниках Полине Лурье в течение пяти дней согласно решению Федеральной службы судебных приставов России. Как заявила адвокат покупательницы Светлана Свириденко, ФССП по Москве возбудила исполнительное производство в отношении артистки.

До этого адвокат Юлия Вербицкая-Линник заявила, что Лурье хочет въехать в новое жилье строго в соответствии с законом, потому что не знает, чего ожидать от Долиной. Она пояснила, что в случае, если Лурье самовольно срежет замки и войдет в квартиру, певица может сказать, что вывезла не все личные вещи и пропало что-то особо ценное для нее.