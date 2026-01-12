Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 19:22

Адвокат объяснила, почему Лурье не захотела принять квартиру без Долиной

Адвокат Вербицкая: Лурье могла испугаться возможного подвоха от Долиной

Полина Лурье Полина Лурье Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Полина Лурье хочет въехать в новое жилье строго в соответствии с законом, потому что не знает, чего ожидать от певицы Ларисы Долиной, предположила в разговоре с NEWS.ru адвокат Юлия Вербицкая-Линник. Она пояснила, что в случае, если Лурье самовольно срежет замки и войдет в квартиру, Долина может сказать, что вывезла не все личные вещи и пропало что-то особо ценное для нее.

Может быть, прежняя владелица квартиры Лариса Долина оставила на столе какой-нибудь листок бумаги с детскими рисунками. Потом может объявить, что он является огромной ценностью и исчез. На основании этого она сможет предъявлять новые иски или напишет заявление на возбуждение уголовного дела, — пояснила адвокат.

Вербицкая-Линник напомнила, что Лурье является собственницей квартиры с момента подписания договора купли-продажи, однако вместе с тем она не может просто снять старые замки и войти в квартиру, необходимо соблюдение процедуры передачи жилья в соответствии с законом.

Ранее адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко подтвердила ТАСС, что им пришлось обратиться к приставам для принудительного выселения народной артистки РФ Ларисы Долиной. По словам собеседницы, сейчас ее доверительница ожидает постановления о возбуждении исполнительного производства.

Лариса Долина
квартиры
ключи
адвокаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Лондоне начался суд над российским моряком Мотиным
У «Реала» появился новый главный тренер
Пролетевшая 120 метров льдина едва не задела человека в «Москва-сити»
«Это просто добьет ее». Зачем Трампу Гренландия и при чем здесь Россия
«Черная жара» погубила тысячи летучих лисиц
В Раде потребовали запретить школьникам учиться на русском
Обида на Добронравова, отсутствие детей, патриотизм: как живет Дорогов
Алонсо покинул «Реал»
В Госдуме назвали главного бенефициара протестов в Иране
Российские туристы получат помощь после крушения катера на Пхукете
Россиянам рассказали, как восстановить организм после новогодних каникул
Европейские коллеги поддержали арестованного в Польше археолога из России
Варшавский суд вынес отказ по скандальному делу археолога Бутягина
Санду сделала неожиданное признание о будущем Молдавии
План Б по Украине, как живет Богатырев в Таиланде: что будет дальше
Экономист назвал универсальное правило, которое защитит от мошенников
Около 15 тыс. медсестер вышли на улицы за высокими зарплатами
Военэксперт оценил эффективность тактики просачивания
Шойгу подтвердил готовность Москвы углублять отношения с Тегераном
Сельдь и апельсины на одной тарелке: звучит смело, но это вкусно
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Вместо котлет готовлю куриные пальчики: можно замораживать и добавлять любую начинку
Общество

Вместо котлет готовлю куриные пальчики: можно замораживать и добавлять любую начинку

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.