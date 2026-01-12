Адвокат объяснила, почему Лурье не захотела принять квартиру без Долиной

Полина Лурье хочет въехать в новое жилье строго в соответствии с законом, потому что не знает, чего ожидать от певицы Ларисы Долиной, предположила в разговоре с NEWS.ru адвокат Юлия Вербицкая-Линник. Она пояснила, что в случае, если Лурье самовольно срежет замки и войдет в квартиру, Долина может сказать, что вывезла не все личные вещи и пропало что-то особо ценное для нее.

Может быть, прежняя владелица квартиры Лариса Долина оставила на столе какой-нибудь листок бумаги с детскими рисунками. Потом может объявить, что он является огромной ценностью и исчез. На основании этого она сможет предъявлять новые иски или напишет заявление на возбуждение уголовного дела, — пояснила адвокат.

Вербицкая-Линник напомнила, что Лурье является собственницей квартиры с момента подписания договора купли-продажи, однако вместе с тем она не может просто снять старые замки и войти в квартиру, необходимо соблюдение процедуры передачи жилья в соответствии с законом.

Ранее адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко подтвердила ТАСС, что им пришлось обратиться к приставам для принудительного выселения народной артистки РФ Ларисы Долиной. По словам собеседницы, сейчас ее доверительница ожидает постановления о возбуждении исполнительного производства.