Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 15:16

«Ждем постановления»: адвокат Лурье озвучила детали выселения Долиной

Адвокат Лурье подтвердила обращение к судебным приставам для выселения Долиной

Светлана Свириденко Светлана Свириденко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко подтвердила ТАСС, что им пришлось обратиться к приставам для принудительного выселения народной артистки РФ Ларисы Долиной. По словам собеседницы, сейчас ее доверительница ожидает постановления о возбуждении исполнительного производства.

Мы подали в службу судебных приставов заявление о возбуждении исполнительного производства с исполнительным листом; ждем постановления о возбуждении исполнительного производства, — рассказала адвокат.

Информацию об обращении к приставам также подтвердила адвокат певицы Мария Пухова. По ее словам, действия Лурье — это хайп и привлечение внимания. Адвокат сообщила о готовности певицы передать квартиру покупательнице еще с 5 января 2026 года.

Ранее продюсер Павел Рудченко заявил, что решение Долиной отдохнуть за границей на фоне скандала с квартирой в Хамовниках может негативно сказаться на ее имидже в глазах общественности. До этого Telegram-канал Mash сообщил, что Долина на фоне разбирательств с квартирой могла отправиться в Абу-Даби.

