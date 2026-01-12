Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 13:33

Приставы будут выселять Долину из квартиры

Адвокат Пухова: приставы начали исполнительное производство по выселению Долиной

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Судебные приставы возбудили исполнительное производство по выселению народной артистки России Ларисы Долиной из квартиры, заявила ТАСС адвокат певицы Мария Пухова. По ее словам, обращение Полины Лурье к приставам — это «хайп» и привлечение внимания.

Приставы возбудили исполнительное производство по заявлению адвоката Полины Лурье. Никакой необходимости в этом, на наш взгляд, нет. Видимо, кому-то не хочется выходить из медийного пространства. Мы готовы добровольно передать квартиру Лурье еще с 5 января этого года, — сказала Пухова.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Долина на фоне разбирательств с квартирой могла отправиться в Абу-Даби. Авторы отметили, что исполнительница улетела за границу вместе с дочкой и внучкой.

До этого адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко рассказала NEWS.ru, что новая хозяйка квартиры готова привлечь приставов для принудительного выселения артистки, хотя и настроена миролюбиво. Так она отреагировала на срыв передачи жилья, которая должна была состояться 9 января.

