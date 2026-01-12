Приставы будут выселять Долину из квартиры

Судебные приставы возбудили исполнительное производство по выселению народной артистки России Ларисы Долиной из квартиры, заявила ТАСС адвокат певицы Мария Пухова. По ее словам, обращение Полины Лурье к приставам — это «хайп» и привлечение внимания.

Приставы возбудили исполнительное производство по заявлению адвоката Полины Лурье. Никакой необходимости в этом, на наш взгляд, нет. Видимо, кому-то не хочется выходить из медийного пространства. Мы готовы добровольно передать квартиру Лурье еще с 5 января этого года, — сказала Пухова.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Долина на фоне разбирательств с квартирой могла отправиться в Абу-Даби. Авторы отметили, что исполнительница улетела за границу вместе с дочкой и внучкой.

До этого адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко рассказала NEWS.ru, что новая хозяйка квартиры готова привлечь приставов для принудительного выселения артистки, хотя и настроена миролюбиво. Так она отреагировала на срыв передачи жилья, которая должна была состояться 9 января.