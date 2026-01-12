Названы последствия отъезда Долиной за границу на фоне скандала с квартирой Продюсер Рудченко: отъезд Долиной сильно испортит ее репутацию в глазах общества

Решение певицы Ларисы Долиной отдохнуть за границей на фоне скандала с квартирой в Хамовниках может негативно сказаться на ее имидже в глазах общественности, заявил NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его словам, в настоящее время публика проявляет повышенный интерес к поступкам артистки.

Отдых за границей может навредить Ларисе Долиной и явно не улучшит ее репутацию, это может усугубить ее положение. Общество сейчас очень пристально следит за действиями Ларисы Александровны, и данный поступок будет встречен явно не с положительным эффектом, — высказался Рудченко.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Долина на фоне разбирательств с квартирой могла отправиться в Абу-Даби. Авторы отметили, что исполнительница улетела за границу вместе с дочкой и внучкой.

Адвокат Сергей Жорин ранее заявил, что затягивание исполнения судебного решения о передаче квартиры в Хамовниках Полине Лурье может привести к уголовному делу против Долиной. Однако, по его мнению, вероятность такого исхода крайне мала.