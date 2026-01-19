Адвокат Лурье показала на камеру ключи от бывшей квартиры Долиной

Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко показала ключи от квартиры, купленной у народной артистки России Ларисы Долиной, со словами: «Для Полины это счастье». Она объяснила, что процесс затянулся из-за сейфа, но эту ситуацию разрешили «тихо, мирно», передает корреспондент NEWS.ru.

Ключики от входной двери. Два комплекта, — сказала Свириденко.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что Долина потратила в Абу-Даби 1,4 млн рублей, пока Лурье ждала ключи от квартиры. По информации канала, исполнительница две недели жила в премиальном номере отеля Rixos Premium Saadiyat Island и пользовалась пакетом Ultra All Inclusive.

Финансовый аналитик Михаил Беляев между тем заявил, что Долина получает пенсию суммой не менее 85 тысяч рублей. По его словам, даже в случае завершения творческой деятельности певица не останется без средств к существованию.