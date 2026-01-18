Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 00:34

Финансовый эксперт раскрыл размер пенсии Долиной

Финансовый аналитик Беляев: пенсия Долиной составляет не менее 85 тыс. рублей

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Народная артистка России Лариса Долина получает пенсию в размере не менее 85 тысяч рублей, заявил «СтарХит» финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, даже в случае завершения творческой деятельности певица не останется без средств к существованию.

Максимально ее пенсия может достигать 120 тысяч рублей, но я склоняюсь к меньшей сумме. Учитывая, что часть ее карьеры развивалась во времена СССР и была индексация, думаю, реальная пенсия — это 85 тысяч рублей, — сообщил Беляев.

Ранее, 16 января, юрист Иван Соловьев заявил, что Долина в течение пяти дней должна передать ключи от квартиры собственнице Полине Лурье, иначе приставы будут вынуждены вскрыть двери. По словам эксперта, Лурье может взыскать с исполнительницы ущерб за порчу имущества. Соловьев считает, что двери могут срезать с петель, так как, скорее всего, Долина установила железные с качественными замками.

До этого глава комитета по соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что депутаты Госдумы не обсуждают новую пенсионную реформу. По его словам, для повышения пенсионного возраста нет оснований, а такие дискуссии без веских причин негативно влияют на психологическое состояние граждан.

Лариса Долина
пенсии
аналитики
артисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В аэропортах Волгограда и Тамбова введены временные ограничения
Могут и посадить: почему Долиной лучше не возвращаться в Россию
Бюро нацбезопасности Польши сообщило о десятках объектов над страной
Макрон назвал угрозы США пошлинами неприемлемыми
Финансовый эксперт раскрыл размер пенсии Долиной
Открытки с Крещением Господним: светлые поздравления и благие пожелания
У экс-главы Кировской области в СИЗО сменились сотни сокамерников
Приметы 18 января — «голодный» Крещенский сочельник: время очищения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 18 января 2026 года
Известный экс-футболист «Локомотива» найден мертвым
ПВО успешно отразила масштабную атаку дронов ВСУ
Голикова и Кириенко вручили государственные награды трем актерам
В Ленинградский зоопарк перевезли двух редких экзотических птиц
Число аварий с каршерингом в Москве заметно снизилось
Петергоф: от военных руин к былому великолепию
Подъезд дома в Киеве оброс льдом изнутри
«Звезда Чистой Земли»: на Шри-Ланке нашли самый большой в мире сапфир
Значительная часть Запорожской области осталась без света из-за атаки ВСУ
Москвич бросил на улице спящего ребенка и ушел в кафе
«Пришло время»: Трамп раскрыл планы по Ирану
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.