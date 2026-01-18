Финансовый эксперт раскрыл размер пенсии Долиной

Народная артистка России Лариса Долина получает пенсию в размере не менее 85 тысяч рублей, заявил «СтарХит» финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, даже в случае завершения творческой деятельности певица не останется без средств к существованию.

Максимально ее пенсия может достигать 120 тысяч рублей, но я склоняюсь к меньшей сумме. Учитывая, что часть ее карьеры развивалась во времена СССР и была индексация, думаю, реальная пенсия — это 85 тысяч рублей, — сообщил Беляев.

Ранее, 16 января, юрист Иван Соловьев заявил, что Долина в течение пяти дней должна передать ключи от квартиры собственнице Полине Лурье, иначе приставы будут вынуждены вскрыть двери. По словам эксперта, Лурье может взыскать с исполнительницы ущерб за порчу имущества. Соловьев считает, что двери могут срезать с петель, так как, скорее всего, Долина установила железные с качественными замками.

До этого глава комитета по соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что депутаты Госдумы не обсуждают новую пенсионную реформу. По его словам, для повышения пенсионного возраста нет оснований, а такие дискуссии без веских причин негативно влияют на психологическое состояние граждан.