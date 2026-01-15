Депутат рассказал, обсуждают ли в Госдуме новую пенсионную реформу

Депутаты Госдумы не обсуждают новую пенсионную реформу, заявил NEWS.ru глава комитета по соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, предпосылок для повышения пенсионного возраста нет, а подобные дискуссии без оснований негативно влияют на психологическое состояние россиян.

Надо прекратить фантазировать. У нас принят бюджет [пенсионного] фонда на 2026 год и на трехлетку, нет предпосылок для того, чтобы эту тему поднимать и повышать пенсионный возраст. Любые дискуссии начинают повышать градус социальной напряженности, тревожить и злить людей, портить им здоровье. Зачем мы это делаем? Это все влияет и на демографию, и на качество жизни, продолжительность жизни, уровень социальной напряженности и тревожности. Предлагаю прекратить эти дискуссии. В Госдуме нет серьезных обсуждений этого вопроса, — сказал Нилов.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике заявил, что повышение пенсионного возраста в России в ближайшие годы маловероятно. По его мнению, предыдущая реформа прошла неблагополучно, а изначальные границы выхода на пенсию имели научное и медицинское обоснование.