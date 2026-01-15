В Госдуме оценили возможность повышения пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста в России в ближайшие годы маловероятно, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, член ЦК КПРФ Николай Арефьев. По его мнению, предыдущая реформа прошла неблагополучно, а изначальные границы выхода на пенсию имели научное и медицинское обоснование.

Я думаю, что в ближайшие годы не стоит ожидать повышения пенсионного возраста в России, потому что у нас с этим пошло не очень благополучно. Тот возраст, который был у нас был раньше, а именно 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, придумали не чиновники. Его обосновала Академия наук СССР. Этот возраст был определен именно медицинскими работниками. Медицина хорошо знает, в каком возрасте у людей начинаются необратимые процессы старения. У меня написан закон по возвращению прежнего пенсионного возраста, мы должны все меры прикладывать и бороться за его возвращение, — пояснил Арефьев.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что внесение изменений в пенсионную систему не потребуется даже через десятилетия. По ее словам, на данный момент отсутствуют какие-либо основания для этого.