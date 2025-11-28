День матери
28 ноября 2025 в 17:58

В Госдуме ответили на слухи о неизбежной пенсионной реформе в России

Депутат Бессараб: даже через 20 лет в пенсионной реформе не будет необходимости

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Внесение изменений в пенсионную систему не потребуется даже через десятилетия, заявила NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя сообщения СМИ о неизбежности новой реформы на фоне соотношения работающих граждан и пенсионеров. По ее словам, на данный момент отсутствуют какие-либо основания для этого.

Возраст выхода на пенсию зависит не только от соотношения количества людей, но и от длительности жизни. То есть, условно, пенсионный возраст не может быть повышен, если длительность жизни не увеличена. Поэтому нет, сегодня предпосылок [для реформы] никаких нет. И я уверена, что их и через 20 лет не будет, потому что как бы мы ни сомневались, но роботизация современной технологии, я думаю, позволит удержать планку на допустимом уровне, — высказалась Бессараб.

Она подчеркнула, что соотношение работающих и пенсионеров является важным показателем, поскольку именно трудящиеся обеспечивают финансирование пенсионного бюджета. По словам Бессараб, высокий уровень заработной платы может существенно влиять на ситуацию.

В России модернизируется производство, у нас роботизируются все процессы. Я уже приводила пример: буквально сотню лет назад для того, чтобы обработать земли, приходилось работать всей крестьянской семье. А сегодня огромные поля может обрабатывать беспилотный трактор. Это все добавленная стоимость. То есть, это все делает более высокую заработную оплату, и нам не нужно уже такое огромное количество работающих, — заключила Бессараб.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что власти не обсуждают новую пенсионную реформу и повышение пенсионного возраста. По его словам, в ГД нет законопроектов на эту тему.

