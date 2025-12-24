Новый год-2026
Песков одним словом оценил работу отмечающей юбилей Захаровой

Песков: отмечающая юбилей Захарова блестяще выполняет свою работу

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Представитель МИД РФ Мария Захарова блестяще выполняет свою работу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге. Так представитель Кремля ответил на просьбу журналистов оценить работу дипломата, отмечающего 24 декабря юбилей.

Блестяще, — лаконично ответил Песков.

Ранее Песков рассказал, как президент России Владимир Путин поздравил Захарову с днем рождения. По словам представителя Кремля, глава государства направил ей телеграмму.

Захарова встретила свой юбилей во время записи январского выпуска телепрограммы «Песни от всей души» с ведущим Андреем Малаховым. В своем Telegram-канале она рассказала, что гости студии исполнили для нее композицию из мультфильма про Чебурашку и вместе поздравили с праздником.

До этого Захарова заявила, что руководству Европейского союза следует одуматься и перестать изничтожать себя. По словам дипломата, в противном случае из-за безумной поддержки Украины и отказа от российских энергоносителей регион может лишиться даже праздников.

