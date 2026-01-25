«На принципах сурового бизнеса»: в Кремле описали подход Трампа к политике Песков заявил, что Трамп в первую очередь отстаивает интересы США

Президент США Дональд Трамп представляет собой опытного политика, который отстаивает в первую очередь интересы своей страны, заявил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, хозяин Белого дома базирует свои подходы на принципах сурового и беспощадного бизнеса. Фрагмент беседы с Песковым опубликован в Telegram-канале Зарубина.

Трамп — это опытный политик, который базирует свои подходы на принципах бизнеса, сурового, беспощадного бизнеса. И он отстаивает и свои интересы, и, конечно, в первую очередь интересы своей страны, — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Песков выразил мнение, что ситуация, которая на данный момент сложилась между американцами и европейцами, — это производная от лицемерия, доминирующего в Европе на протяжении многих лет. Он также отметил, что мир продолжает меняться, несмотря на и без того уже «драматические изменения».

До этого стало известно, что Трамп отчитывал по телефону премьер-министра Дании Метте Фредериксен из-за Гренландии. Разговор длился 45 минут. Политик признала, что американский президент «способен выражаться предельно ясно».