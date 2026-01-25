Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
25 января 2026 в 11:57

Стало известно о бурном разговоре между Трампом и премьером Дании

NYT: Трамп до инаугурации отчитывал премьера Дании по теме Гренландии 45 минут

Дональд Трамп и Метте Фредериксен Дональд Трамп и Метте Фредериксен Фото: White House/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп еще до своего вступления в должность отчитывал премьер-министра Дании Метте Фредериксен из-за Гренландии, сообщает New York Times. Разговор длился 45 минут.

Политик сообщила, что американский президент «способен выражаться предельно ясно», однако сама она тоже твердо отстаивает свою позицию. Несмотря на это, Фредериксен предпочла воздержаться от раскрытия деталей состоявшейся прошлой зимой беседы с Дональдом Трампом.

Телефонный разговор между двумя коллегами должен оставаться телефонным разговором между двумя коллегами, — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что политика президента США в отношении Гренландии вызвала страх у стран Евросоюза. Европейские лидеры оказались не готовы к «новым временам», когда старые правила работают не всегда.

До этого сообщалось, что Трамп может предложить каждому жителю Гренландии по $1 млн (76,9 млн рублей) в случае поддержки идеи присоединения к США. Численность населения острова составляет около 57 тыс. человек.

