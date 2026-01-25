Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 12:50

Раскрыты суточные потери ВСУ на всех направлениях фронта

Минобороны России: потери ВСУ за сутки в зоне СВО составили около 1335 человек

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Потери ВСУ за минувшие сутки на всех направлениях СВО составили около 1335 военнослужащих, заявили в пресс-службе Минобороны России. Так, в зоне ответственности группировки войск «Север» Украина потеряла до 175 военных, танк и боевую бронированную машину.

В зоне группировки «Запад» потери ВСУ составили свыше 200 военных, а в зоне ответственности Южной группировки войск — до 215 солдат. Бойцы «Центра» ликвидировали до 375 украинских военнослужащих. В зоне ответственности «Востока» уничтожено до 315 солдат, в зоне ответственности «Днепра» — до 55 бойцов ВСУ.

Ранее украинские военнослужащие в результате удара лишились площадки запуска беспилотников и пункта дислокации расчетов ударных дронов в Черниговской области. По данным источника, противник использовал эту площадку для атак на российские регионы.

До этого стало известно, что ВС РФ ликвидировали три боевые группы ВСУ в Харьковской области. Украинское командование приказало солдатам выдвинуться на разбитые авиацией позиции, непригодные для ведения обороны, что и привело к гибели военнослужащих.

Украина
СВО
потери
ВСУ
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава СВР заявил о поутихших в Европе «заклинаниях» о поражении России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 января: где сбои в России
Стало известно, сколько студентов «сидят на шее» у родителей
Аэропорты Кузбасса преодолели отметку в 1 млн обслуженных пассажиров
Россияне предстанут перед судом в Чили за гонки в запретном заповеднике
Утро в Сочи превратилось в кошмар из-за оползня
В Кремле ответили, как распорядятся заблокированными в США активами
Масштабный сбой зафиксирован в TikTok
Раскрыты суточные потери ВСУ на всех направлениях фронта
Россиянин потерял 300 тыс. рублей из-за Counter-Strike 2
Владелец пекарни «Машенька» поделился подробностями подарка от Путина
Рябков осудил операцию США по захвату Мадуро
«На принципах сурового бизнеса»: в Кремле описали подход Трампа к политике
Российские войска ударили по энергетике Украины
Одна деталь в Кремле встревожила переводчика Уиткоффа на встрече с Путиным
Современный тест на хромосомы для беременных стал бесплатным в России
Песков назвал причину неприязненных отношений между США и Европой
Почему не работает WhatsApp 25 января: где сбои в России, когда заблокируют
«Через колено»: в Кремле оценили методы Трампа
В Кремле объяснили, почему Европа уступает Трампу
Дальше
Самое популярное
Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше
Россия

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше

Директор Юрия Антонова раскрыл правду о прекращении концертов
Шоу-бизнес

Директор Юрия Антонова раскрыл правду о прекращении концертов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.