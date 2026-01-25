Раскрыты суточные потери ВСУ на всех направлениях фронта Минобороны России: потери ВСУ за сутки в зоне СВО составили около 1335 человек

Потери ВСУ за минувшие сутки на всех направлениях СВО составили около 1335 военнослужащих, заявили в пресс-службе Минобороны России. Так, в зоне ответственности группировки войск «Север» Украина потеряла до 175 военных, танк и боевую бронированную машину.

В зоне группировки «Запад» потери ВСУ составили свыше 200 военных, а в зоне ответственности Южной группировки войск — до 215 солдат. Бойцы «Центра» ликвидировали до 375 украинских военнослужащих. В зоне ответственности «Востока» уничтожено до 315 солдат, в зоне ответственности «Днепра» — до 55 бойцов ВСУ.

Ранее украинские военнослужащие в результате удара лишились площадки запуска беспилотников и пункта дислокации расчетов ударных дронов в Черниговской области. По данным источника, противник использовал эту площадку для атак на российские регионы.

До этого стало известно, что ВС РФ ликвидировали три боевые группы ВСУ в Харьковской области. Украинское командование приказало солдатам выдвинуться на разбитые авиацией позиции, непригодные для ведения обороны, что и привело к гибели военнослужащих.