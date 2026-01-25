Россиянин потерял 300 тыс. рублей из-за Counter-Strike 2

Россиянин потерял 300 тыс. рублей, сделав ставку на полуфинал BLAST Bounty Winter 2026 по Counter-Strike 2, сообщает портал Betonmobile. Он поставил на победу Team Vitality над Team Falcons с коэффициентом 1,42, но матч завершился со счетом 2:1 в пользу Team Falcons.

Игра Team Falcons против Team Vitality стала одним из ключевых полуфинальных матчей турнира, где фаворитом по коэффициентам считалась команда Vitality. Турнир BLAST Bounty Winter 2026 проходил с 13 по 25 января и собрал команды со всего мира. Призовой фонд соревнований составил $1,15 млн (87 млн рублей).

Ранее букмекерский клиент лишился потенциального выигрыша в 10,5 млн рублей из-за победы испанского «Реал Сосьедад» с Арсеном Захаряном в составе над «Барселоной». Он поставил на поражение команды, однако матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Сосьедада».

До этого в Санкт-Петербурге мужчина открыл стрельбу из пистолета в компьютерном клубе после того, как не смог выиграть дополнительное игровое время в дартсе. Он несколько раз выстрелил в мишень и скрылся.