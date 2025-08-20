Пенсионерка обрела популярность после игры в Counter-Strike 2 на стриме

Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Играющая в CS2 нижегородская пенсионерка стала звездой стриминговых платформ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсионерка из Нижнего Новгорода Ольга Ивановна завоевала популярность в социальных сетях благодаря своим трансляциям по Counter-Strike 2, передает Telegram-канал SHOT. В недавней игре она одержала победу над всеми соперниками, что вызвало бурю положительных эмоций у геймеров со всего мира.

В 2021 году Ольга Ивановна начала вести стримы на платформе Twitch. По ее словам, компьютерные игры, особенно шутеры, помогают ей отвлечься от бытовых забот, таких как приготовление пищи и визиты в медицинские учреждения.

Кроме того, стримы приносят ей дополнительный доход, который она использует для покрытия расходов и помощи близким. В среднем за месяц Ольга Ивановна получает около 100 тысяч рублей в виде донатов. Благодаря этому ей удалось даже помочь родственникам закрыть кредит.

Ранее российская киберспортивная команда Team Spirit стала чемпионом турнира по Counter-Strike 2 в Кельне, разгромив европейскую команду Mouz в финале со счетом 3:0. Победа принесла команде приз в размере $400 тысяч.

