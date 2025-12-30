Россиянам рассказали о важности стратегии активного долголетия

Стратегия активного долголетия — это демографический ресурс России, заявил «Радио 1» глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин. Он отметил, что в регионах страны уже давно работают над улучшением качества жизни старшего поколения. В частности, работа ведется в следующих направлениях: охрана здоровья, социальное волонтерство, повышение финансовой грамотности.

Союз пенсионеров — это не только про защиту интересов, но и про раскрытие возможностей. Мы видим, как люди получают удовольствие от жизни, процесса и результата своего творчества. Например, наша спартакиада в Коломне собирает более 500 участников от 55 до 80+ лет, а чемпионат по шашкам для профилактики когнитивных заболеваний объединил 50 регионов, — рассказал Никитин.

По его словам, не менее важны и проекты по реализации творческого потенциала: от школы дефиле «Модный возраст» до различных творческих мастерских. Отдельным направлением является социальная деятельность — мощное волонтерское движение в поддержку СВО и просветительская работа в школах. Финансовая безопасность пенсионеров обеспечивается через специальные семинары.

Ранее председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский заявил, что повысить пенсии до 50 тыс. рублей на практике будет крайне тяжело, однако сама идея звучит очень заманчиво. Он отметил, что на сегодняшний день у государства нет средств для реализации этой инициативы.