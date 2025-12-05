В России оценили идею увеличить пенсионные выплаты до 50 тыс. рублей

Повысить пенсии до 50 тыс. рублей на практике будет крайне тяжело, однако сама идея звучит очень заманчиво, заявил LIFE.ru председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. Он отметил, что на сегодняшний день у государства нет средств для реализации этой инициативы.

Я реалист и считаю, что это неосуществимо, и не надо вводить в заблуждение многомиллионную армию пенсионеров, не надо обнадеживать и расстраивать. На сегодняшний день таких средств у государства нет. Если бы это случилось, то назвать это можно было бы экономическим чудом, а я чудес в экономике давно не видел, — высказался Рязанский.

Он напомнил, что сейчас средний размер пенсии составляет 25 тыс. рублей. Согласно инициативе, его предлагается увеличить вдвое. А это значит, что бюджет пенсионной системы, насчитывающий порядка 11–12 трлн рублей, пришлось бы удвоить, отметил Рязанский. По мнению эксперта, это просто «невероятные расходы».

Ранее депутат Госдумы Елена Цунаева заявила, что идея установить минимальный размер пенсии в 50 тыс. рублей является обычным популизмом. Она отметила, что подобные законопроекты часто появляются в преддверии избирательных кампаний.