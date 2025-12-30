Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 10:04

Стало известно о повышении выплат для всех пенсионеров в 2026 году

Профессор Виноградов: всем пенсионерам повысят выплаты в 2026 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Повышение выплат в 2026 году затронет всех пенсионеров, заявил агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. По его словам, величина и частота перерасчетов будут определяться в зависимости от некоторых условий.

По словам эксперта, главным изменением станет индексация страховых пенсий. Она запланирована на 1 января. Виноградов отметил, что коэффициент индексации составит 7,6% в соответствии с прогнозируемой инфляцией.

В результате средний размер страховой пенсии по старости превысит 27 тысяч рублей, а стоимость одного пенсионного балла составит 156,76 рубля. Это повышение носит всеобщий характер и коснется в том числе работающих пенсионеров, которые с 2026 года вновь включаются в систему ежегодной индексации, — пояснил профессор.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина рассказала, что в 2026 году стоимость добровольной покупки недостающих пенсионных баллов для назначения страховой пенсии существенно вырастет. Стоимость дополнительного балла и года стажа составит 65,6 тыс. рублей, уточнила парламентарий.

пенсии
индексации
выплаты
Россия
пенсионеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Советника гендиректора HeadHunter выписали из больницы
Москалькова обратилась к Киеву насчет пленных
Как просить повышения зарплаты в начале года: стратегия и аргументы
Более 86 тыс. человек встретят Новый год в необычном месте
Осужденного за взятки экс-мэра Ярославля освободили из колонии
Россиянам дали совет, как сэкономить на поездке на горнолыжный курорт
Погода в Москве во вторник, 30 декабря: к Новому году останемся без снега?
Володин предупредил бизнес о штрафах за навязывание услуг
Певица Волкова ответила на критику своей внешности
Россиянину пришлось откупиться за убийство на отдыхе в Таиланде
В Санкт-Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
Фурсин раскрыл будущее Большого Московского цирка
На юге России закрыли один из аэропортов
«Глубоко обеспокоены»: Моди отреагировал на атаку ВСУ на резиденцию Путина
В Госдуме ответили на предложение Онищенко выходить на работу 2 января
Пекин выступил с заявлением после атаки на резиденцию Путина
ВС РФ ликвидировали украинских бойцов, хваставших «освобождением» Купянска
Открытки с Новым 2026 годом: 15 поздравлений с наступающим праздником!
Стало известно об одном решении Долиной по спорной квартире в Хамовниках
«Шинник» сообщил о смерти молодого экс-игрока
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.