Стало известно о повышении выплат для всех пенсионеров в 2026 году Профессор Виноградов: всем пенсионерам повысят выплаты в 2026 году

Повышение выплат в 2026 году затронет всех пенсионеров, заявил агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. По его словам, величина и частота перерасчетов будут определяться в зависимости от некоторых условий.

По словам эксперта, главным изменением станет индексация страховых пенсий. Она запланирована на 1 января. Виноградов отметил, что коэффициент индексации составит 7,6% в соответствии с прогнозируемой инфляцией.

В результате средний размер страховой пенсии по старости превысит 27 тысяч рублей, а стоимость одного пенсионного балла составит 156,76 рубля. Это повышение носит всеобщий характер и коснется в том числе работающих пенсионеров, которые с 2026 года вновь включаются в систему ежегодной индексации, — пояснил профессор.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина рассказала, что в 2026 году стоимость добровольной покупки недостающих пенсионных баллов для назначения страховой пенсии существенно вырастет. Стоимость дополнительного балла и года стажа составит 65,6 тыс. рублей, уточнила парламентарий.