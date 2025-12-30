Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 10:40

На юге России закрыли один из аэропортов

Росавиация: аэропорт Краснодара временно закрыт

Сотрудник аэропорта Краснодара со служебной собакой Сотрудник аэропорта Краснодара со служебной собакой Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Читайте нас в Дзен

В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его словам, воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Краснодар (Пашковский). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — написал Кореняко.

Ранее представитель Росавиации заявил, что в аэропорту Пскова были введены ограничения на прием и выпуск самолетов. По его словам, мера носила временный характер и была призвана обеспечить безопасность полетов в регионе. Позднее ограничения отменили.

28 декабря в тюменском аэропорту Рощино на восемь часов задержали чартерный рейс в Хургаду, что вызвало недовольство пассажиров. Туристы жаловались, что ни авиакомпания, ни туроператор не предоставили им гостиницу для комфортного ожидания.

До этого в США из-за сильного снегопада отменили и задержали более 10 тыс. авиарейсов. Ситуация коснулась как внутренних перелетов, так и международных рейсов, вызвав массовые проблемы в авиасообщении. Всего отменили 999 авиарейсов, а задержали — 9010.

Россия
Краснодар
аэропорты
Росавиация
ограничения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США сделали заявление насчет ответа России на атаку по резиденции Путина
В Красноярской области началось расследование дела о хищении с предприятий
В Москве задержали «зайца», который плеснул горячий шоколад в лицо девушке
Тарасова назвала самый надоевший в 2025 году вопрос
Папа римский получил новогоднее поздравление от Путина
Путин направил послание Алиеву и Пашиняну
Азаров посоветовал США начать избавляться от Зеленского
В НСПК рассказали, когда выведут из оборота карты Visa и Mastercard
Путин поздравил с наступающим Новым годом зарубежных лидеров
Веганский салат с сейтаном: простой рецепт, который хочется повторить
Москвичам рассказали, какая погода будет в столице на Рождество
Путин поздравил Ким Чен Ына с Новым годом
Путин поздравил с Новым годом бывших президентов и глав правительств
Картаполов заявил, что ВС РФ не будут бить по «золотым унитазам» Зеленского
Путин поздравил Трампа с наступающим Новым годом
Стало известно состояние пострадавшего при подрыве в Красногорске школьника
Диетолог перечислила самые опасные продукты для сосудов
Не только «Ирония судьбы»: что посмотреть в новогодние каникулы — 2026
«Должен это сделать»: в США дали Зеленскому один совет
Похищенный в детстве парень спустя 21 год воссоединился с родными
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
Россия

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.