На юге России закрыли один из аэропортов

В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его словам, воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Краснодар (Пашковский). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — написал Кореняко.

Ранее представитель Росавиации заявил, что в аэропорту Пскова были введены ограничения на прием и выпуск самолетов. По его словам, мера носила временный характер и была призвана обеспечить безопасность полетов в регионе. Позднее ограничения отменили.

