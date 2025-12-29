Росавиация закрыла небо над еще одним российским аэропортом Росавиация: в аэропорту Пскова ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Пскова ввели ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, мера носит временный характер и призвана обеспечить безопасность полетов в регионе.

Аэропорт Псков. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Вместе с тем Кореняко сообщил о ситуации в калужском аэропорту Грабцево. В воздушной гавани сняли введенные ранее ограничения на полеты.

Ранее сообщалось, что в тюменском аэропорту Рощино на восемь часов задержали чартерный рейс в Хургаду, что вызвало недовольство пассажиров. Туристы жалуются, что ни авиакомпания, ни туроператор не предоставили им гостиницу для комфортного ожидания.

До этого в США из-за сильного снегопада отменили и задержали более 10 тыс. авиарейсов. Ситуация коснулась как внутренних перелетов, так и международных рейсов, вызвав массовые проблемы в авиасообщении. Всего отменили 999 авиарейсов, а задержали — 9010.