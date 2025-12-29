Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 07:28

Росавиация закрыла небо над еще одним российским аэропортом

Росавиация: в аэропорту Пскова ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В аэропорту Пскова ввели ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, мера носит временный характер и призвана обеспечить безопасность полетов в регионе.

Аэропорт Псков. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Вместе с тем Кореняко сообщил о ситуации в калужском аэропорту Грабцево. В воздушной гавани сняли введенные ранее ограничения на полеты.

Ранее сообщалось, что в тюменском аэропорту Рощино на восемь часов задержали чартерный рейс в Хургаду, что вызвало недовольство пассажиров. Туристы жалуются, что ни авиакомпания, ни туроператор не предоставили им гостиницу для комфортного ожидания.

До этого в США из-за сильного снегопада отменили и задержали более 10 тыс. авиарейсов. Ситуация коснулась как внутренних перелетов, так и международных рейсов, вызвав массовые проблемы в авиасообщении. Всего отменили 999 авиарейсов, а задержали — 9010.

Россия
Росавиация
аэропорты
Псков
Калуга
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это посыл»: в Минске назвали оправданным появление «Орешника» в республике
Российские военные ликвидировали штурмовую группу ВСУ под Лиманом
Пленный рассекретил очередную зверскую уловку ВСУ
ВСУ обстреляли жилые дома при уходе из Димитрова
«Не думаю, что это Конго или США»: Трамп об атаках ВСУ на Россию
Один из лидеров ЕС поговорил с Зеленским после его встречи с Трампом
В России предложили способ усилить поддержку семей при покупке жилья
Ленивый пирог из багета с помидорами: самый простой рецепт в духовке
Автор хита «Матушка-земля» рассказала о странном поведении Юрия Лозы
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 декабря: инфографика
Обстрелы гражданских, роковая ошибка ВСУ: новости СВО к утру 29 декабря
Силы ПВО сбили за ночь 89 дронов ВСУ над российскими регионами
«Мисс Россия» Линникову похитили и пытались изнасиловать на Бали
«Хороший прогресс»: глава ЕК оценила разговор с Трампом и Зеленским
Аферисты придумали новую схему в Telegram через «призы для пользователей»
Росавиация закрыла небо над еще одним российским аэропортом
Трамп озвучил свое мнение о гибели американцев на Украине
Китайские корабли и авиация стягиваются к Тайваню
“Румяные ежики”: картошка в духовке с паприкой — идеальный обед
Трамп не смог выговорить фамилии двух европейских лидеров
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников
Общество

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.