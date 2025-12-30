Названы самые дорогие товары 2025 года Серебро и платина стали самыми дорогими товарами в мире в 2025 году

Серебро и платина стали самыми дорогими товарами в мире в 2025 году, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи. При этом дешевле всего продавался апельсиновый сок.

Отмечается, что с начала года серебро подорожало в 2,4 раза, платина — 2,3 раза. Еще один металл — палладий — увеличился в цене в 1,85 раза. Из энергоносителей повысилась стоимость на уран — на 11,5%, а самой подорожавшей сельскохозяйственной продукцией стала телятина (32%). При этом, по данным бирж, за 2025 года снизилась цена на апельсиновый сок (60%) и какао-бобы (54% на лондонской бирже).

Ранее старший аналитик рынка Кельвин Вонг заявил, что рост цен на золото и серебро обусловлен инерцией рынка. Эксперт отметил, что цены на золото обновили исторический максимум. Он объяснил, что на рост стоимости драгметаллов повлияли такие факторы, как снижение ликвидности в конце года, длительное ожидание снижения американских ставок.

До этого стало известно, что стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум. Она превысила $75 за тройскую унцию.