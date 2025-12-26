Стоимость фьючерса на серебро достигла исторического максимума

Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, как следует из данных торговой площадки. Там указали, что она превысила $75 за тройскую унцию.

По данным на 4:04 мск, цена на драгметалл увеличилась на 4,87%, в тот момент она составила $75,175 за тройскую унцию. К 4:24 мск стоимость серебра нарастила динамику, рост ускорился до $75,355 за тройскую унцию (+5,12%).

Ранее сообщалось, что цена тройской унции серебра впервые в истории преодолела отметку в $66 долларов (5242 рубля). 17 декабря к 07:14 по московскому времени котировки выросли на 4,34% и достигли $66,07 (5247 рублей) за унцию. Этот показатель стал абсолютным рекордом за всю историю торгов.

Тем временем СЕО европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко заявила, что серебро не может быть полноценной заменой золота в инвестиционном портфеле россиян. По ее словам, всегда существует вероятность резкого снижения стоимости серебряных накоплений. Серебро можно рассматривать как дополнение к своему металлическому портфелю. Однако, указала брокер, основой и защитой инвестиций от рисков должно оставаться золото, которое традиционно служит надежным якорем.