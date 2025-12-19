Россиянам объяснили, может ли серебро заменить золото в инвестпортфеле Брокер Хандошко: серебро не может заменить золото в инвестпортфеле россиян

Серебро не может быть полноценной заменой золота в инвестиционном портфеле россиян, заявила NEWS.ru СЕО европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко. По ее словам, всегда существует вероятность резкого снижения стоимости серебряных накоплений.

Если говорить кратко, то серебро не может заменить золото, у этих двух металлов совершенно разная природа. Серебро при этом можно использовать как защитный актив, но есть два больших нюанса. Первый заключается в том, что больше половины спроса приходится на промышленность, а не на центральные банки и не на тех, кто использует серебро как сбережение. Таким образом, этот металл подкреплен только спросом с разных производств. Второй нюанс — волатильность серебра почти в два раза выше, чем золота. Хоть металл и находится сейчас на рекордных значениях, история показала, что в любой момент его цена может опуститься, — пояснила Хандошко.

Она подчеркнула, что рынок серебра по капитализации и ликвидности уступает золотому. Поэтому, по словам Хандошко, серебро можно рассматривать как дополнение к своему металлическому портфелю. Однако, указала брокер, основой и защитой инвестиций от рисков должно оставаться золото, которое традиционно служит надежным якорем.

Серебро — это крепкий биржевой товар с промышленным потенциалом, интересное дополнение к портфелю драгметаллов. Но золото — особая категория активов, несравнимая с акциями или облигациями. Люди покупают золото не за рост прибыли, а за саму его сущность и незыблемую ценность. Кто-то измеряет свой портфель в долларах, а кто-то — в золотых активах, — добавила Хандошко.

Она заключила, что рекордные цены на серебро обусловлены дефицитом этого металла и высоким спросом на него в промышленности. По словам Хандошко, сегодня серебро используется в производстве чипов, электромобилей и различных деталей. Брокер отметила, что рост цен на серебро вполне закономерен в условиях развития искусственного интеллекта и других передовых технологий.

Ранее сообщалось, что цена тройской унции серебра впервые в истории преодолела отметку в $66 долларов (5242 рубля). 17 декабря к 07:14 по московскому времени котировки выросли на 4,34% и достигли $66,07 (5247 рублей) за унцию. Этот показатель стал абсолютным рекордом за всю историю торгов.