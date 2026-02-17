Постный манник «Апельсиновый»: влажный, ароматный, без яиц и молока. Готовится на за 10 минут! Идеальный десерт

Секрет невероятной текстуры этого манника — в апельсиновом соке. Кислота и фруктовые сахара работают в тандеме с содой, создавая идеальную рыхлость, а масло дает ту самую влажную, почти маслянистую крошку. Пирог получается не сухим и рассыпчатым, а сочным, плотным и нежным, как хороший кекс.

В глубокой миске смешиваю 200 мл апельсинового сока, 100 г растительного масла и 200 г сахара. Взбиваю венчиком до полного растворения сахара. Добавляю 200 г манной крупы, 160 г муки, 1 ч. л. тертой апельсиновой цедры и 1 ч. л. соды (гасить не нужно). Тщательно перемешиваю до гладкого, однородного теста. Оставляю на 20-30 минут при комнатной температуре, чтобы манка набухла. Духовку разогреваю до 180°C. Форму для выпечки (около 22 см) смазываю маслом и обильно посыпаю мукой или панировочными сухарями, стряхивая излишки. Переливаю отдохнувшее тесто в форму. Выпекаю 35-40 минут, до золотистого цвета и сухой зубочистки. Даю пирогу полностью остыть в форме, только потом вынимаю. Подаю, посыпав сахарной пудрой.

