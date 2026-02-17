Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 16:59

Постный манник «Апельсиновый»: влажный, ароматный, без яиц и молока. Готовится на за 10 минут! Идеальный десерт

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Секрет невероятной текстуры этого манника — в апельсиновом соке. Кислота и фруктовые сахара работают в тандеме с содой, создавая идеальную рыхлость, а масло дает ту самую влажную, почти маслянистую крошку. Пирог получается не сухим и рассыпчатым, а сочным, плотным и нежным, как хороший кекс.

В глубокой миске смешиваю 200 мл апельсинового сока, 100 г растительного масла и 200 г сахара. Взбиваю венчиком до полного растворения сахара. Добавляю 200 г манной крупы, 160 г муки, 1 ч. л. тертой апельсиновой цедры и 1 ч. л. соды (гасить не нужно). Тщательно перемешиваю до гладкого, однородного теста. Оставляю на 20-30 минут при комнатной температуре, чтобы манка набухла. Духовку разогреваю до 180°C. Форму для выпечки (около 22 см) смазываю маслом и обильно посыпаю мукой или панировочными сухарями, стряхивая излишки. Переливаю отдохнувшее тесто в форму. Выпекаю 35-40 минут, до золотистого цвета и сухой зубочистки. Даю пирогу полностью остыть в форме, только потом вынимаю. Подаю, посыпав сахарной пудрой.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

Проверено редакцией
Читайте также
Дагестанское чуду с картошкой и зеленью — раскатываю тонко, жарю на сухой сковороде. Ни грамма масла, а вкус — объедение
Общество
Дагестанское чуду с картошкой и зеленью — раскатываю тонко, жарю на сухой сковороде. Ни грамма масла, а вкус — объедение
Не просто оладьи, а шоколадные облака! Нежные, воздушные, с насыщенным вкусом какао. Готовятся на кефире за 10 минут
Общество
Не просто оладьи, а шоколадные облака! Нежные, воздушные, с насыщенным вкусом какао. Готовятся на кефире за 10 минут
На эту Масленицу удивляю семью нестандартными блинами: не в начинку, а в тесто добавляю ветчину
Общество
На эту Масленицу удивляю семью нестандартными блинами: не в начинку, а в тесто добавляю ветчину
Пюре без кастрюли и варки за 2 минуты: быстрый способ в кружке выручит, когда нет времени и лишней посуды
Общество
Пюре без кастрюли и варки за 2 минуты: быстрый способ в кружке выручит, когда нет времени и лишней посуды
Медовуха: почему ее пили на Руси всю масленичную неделю? Два лучших рецепта
Семья и жизнь
Медовуха: почему ее пили на Руси всю масленичную неделю? Два лучших рецепта
еда
рецепты
кексы
соки
пост
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Банкир объяснил, почему не стоит дарить женщинам слитки вместо украшений
СК возбудил дело о халатности после обрушения здания в Ленобласти
Пятеро человек пострадали при атаке ВСУ в Белгородской области
Опубликованы кадры с места переговоров России, США и Украины в Женеве
«Ядерный нюхач» ВВС США подал сигнал бедствия
Франция отпустила задержанный танкер из Мурманска
В Госдуме предложили продлить период выплат по уходу за ребенком
Тренер раскрыл, где выступят Коростелев и Непряева после Олимпиады
Хоккеисты Германии победили Францию на Олимпиаде со счетом 5:1
В МИД Ирана ответили на вопрос о дате следующего раунда переговоров с США
Средний возраст жителей ЕС превысил 44 года
Фитнес-тренер перечислил лучшие упражнения для ног
Стало известно о прогрессе в переговорах Ирана и США
На Западе заявили, что среди членов украинской делегации началась грызня
Дело звезды «Девятой роты» о фейках про ВС России направили в Басманный суд
Спецназ Росгвардии отработал десантирование в лесу на учениях в Подмосковье
Майкла Джордана решили «отменить» из-за прикосновений к ребенку
Москвичей предупредили о еще одном испытании снегом
В Госдуме предложили способ борьбы с буллингом
Названа причина отсутствия Регины Тодоренко на съемках шоу «Маска»
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.