Безалкогольный глинтвейн: согревающий напиток для новогодних каникул без вреда для здоровья

Чтобы создать дома атмосферу зимней сказки и порадовать себя и близких в новогодние каникулы, приготовьте безалкогольный глинтвейн — согревающий ароматный напиток без вреда для здоровья.

Его вкус — это сложный и теплый букет сладких фруктов, пряных специй и цитрусовых ноток, который напоминает о празднике.

Для напитка вам понадобится: 1 литр натурального яблочного сока (лучше с мякотью), 0,5 литра клюквенного морса или сока, апельсин, яблоко, палочка корицы, 3-4 звездочки бадьяна, 5-6 горошин душистого перца, 3-4 бутона гвоздики, кусочек свежего имбиря (2-3 см), мед или сахар по вкусу. Фрукты тщательно вымойте. Апельсин нарежьте кружочками вместе с кожурой, яблоко — дольками. В кастрюлю с толстым дном вылейте сок и морс, добавьте все специи и нарезанные фрукты, кроме цитрусовых. Доведите смесь до горячего состояния на медленном огне, но не кипятите, чтобы сохранить витамины и аромат. Как только появятся первые пузырьки и пар, снимите кастрюлю с огня. Добавьте кружочки апельсина и накройте крышкой. Дайте напитку настояться 10–15 минут, чтобы специи и фрукты отдали весь свой вкус. Разливайте по кружкам, при желании подсластив медом.

