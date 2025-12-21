Новый год-2026
21 декабря 2025 в 16:46

Торт «Медовый пух» без раскатки коржей: готовить одно удовольствие — никаких усилий

Торт «Медовый пух» без раскатки коржей готовить одно удовольствие! Не нужно прикладывать никаких усилий при вымешивании теста.

Вкус божественный: тонкие нежные коржи и воздушный сметанный крем создают тающую во рту сладость с ароматом меда. Торт немного напоминает упрощенный вариант всем известного медовика.

Рецепт: для теста растопите в сотейнике 100 г сливочного масла со стаканом сахара и 3 ст. л. меда. Снимите с огня, вбейте 2 яйца, всыпьте 1 ч. л. соды, быстро перемешайте до вспенивания. Всыпьте 3 стакана просеянной муки и замесите жидкое, липкое тесто. Разделите его на 6–8 частей (можно визуально). Каждую часть выливайте на середину противня, застеленного пергаментом, и сразу размазывайте ложкой в тонкий круг. Выпекайте коржи в разогретой до 180 °C духовке 5–7 минут каждый до румяного края. Горячие коржи сразу обрежьте по тарелке. Для крема взбейте 800 г жирной сметаны с 1,5 стакана сахарной пудры. Обрезки коржей измельчите в крошку. Собирайте торт, щедро промазывая коржи кремом, а бока и верх обильно обсыпая медовой крошкой. Дайте торту настояться в холодильнике.

Ранее стало известно, как приготовить рулет «Эклер»: нежнейшая вкуснятина с шоколадным кремом, которую готовить гораздо проще эклеров.

