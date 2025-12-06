Рулет «Эклер»: нежнейшая вкуснятина с шоколадным кремом, которую готовить гораздо проще эклеров

Благодаря этому рецепту вы приготовите невероятно нежный рулет «Эклер». Эта вкуснятина с шоколадным кремом по вкусу полностью идентична классическим эклерам, но готовится гораздо проще.

Для заварного теста вскипятите 200 мл воды с 100 г сливочного масла и щепоткой соли. Всыпьте 150 г муки и интенсивно перемешивайте 2–3 минуты до образования шара. Остудите массу до теплого состояния и добавьте 3-4 яйца по одному, тщательно вымешивая после каждого. Тесто должно быть гладким и блестящим. Разложите его тонким прямоугольным слоем на противне с пергаментом и выпекайте 25–30 минут при 190°C до золотистого цвета. Для крема взбейте 200 г мягкого сливочного масла с 150 г сахарной пудры, добавьте 3 ст. л. какао и 100 г растопленного и остывшего горького шоколада. Готовый корж сразу после духовки накройте влажным полотенцем на 5 минут, затем смажьте кремом и сверните в рулет. Охладите 2–3 часа.

Вкус этого десерта — нежнейшее воздушное тесто с хрустящей корочкой и насыщенным шоколадным кремом, буквально тающее во рту. Идеальное сочетание текстуры заварного теста и богатого шоколадного вкуса!

