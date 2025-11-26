Мандариновый тирамису: готовим зимнюю сказку эксклюзивно для Нового года — дел на несколько минут

Готовим зимнюю сказку эксклюзивно для Нового года — мандариновый тирамису. Дел на несколько минут! Самое трудное — это подождать, пока десерт пропитается, и не съесть его раньше времени.

Вам понадобится: 500 г творожного сыра, 200 мл сливок 33%, 100 г сахарной пудры, 5–6 мандаринов, 150 г печенья савоярди, 100 мл мандаринового сока, тертый шоколад для украшения. Сливки взбейте с сахарной пудрой до устойчивых пиков, добавьте сыр и аккуратно перемешайте до однородности. Из мандаринов выжмите сок, а несколько долек отложите для украшения. Печенье савоярди быстро обмакните в мандариновый сок и выложите на дно формы или порционных стаканов. Сверху распределите часть крема, затем повторите слои. Украсьте десерт дольками мандарина, тертым шоколадом и цедрой. Дайте тирамису настояться в холодильнике 4–6 часов.

Вкус этого десерта — это божественное сочетание воздушного сливочного крема, яркой цитрусовой свежести и нежного пропитанного печенья. Он получается легким, освежающим и по-настоящему праздничным.

