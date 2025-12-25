Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 11:29

Тирамису в виде шариков с фисташкой — изысканный десерт без выпечки и заморозки: украшаем новогодний стол

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот десерт переосмысливает всеми любимое тирамису в новом игривом формате. Нежные шарики из печенья савоярди и маскарпоне, обваленные в хрустящей крошке, таят внутри воздушный фисташковый крем, создавая изысканное и очень современное сочетание кофейных и ореховых нот.

200 г печенья савоярди измельчаю в мелкую крошку блендером или скалкой. 2–3 столовые ложки этой крошки откладываю в отдельную тарелку для обваливания. В оставшуюся основную массу крошки добавляю маскарпоне (200 г) и молоко (50 мл). Тщательно перемешиваю до получения однородной пластичной массы, которая хорошо лепится. Из этой массы формирую небольшие шарики, делая в каждом пальцем углубление. Шарики обваливаю в отложенной сухой крошке и пока откладываю в сторону. Для крема в глубокой миске взбиваю холодные сливки (200 мл) с сахарной пудрой (25 г) до устойчивых пиков. Добавляю фисташковую пасту (25 г) и маскарпоне (50 г). Аккуратно, снизу вверх, перемешиваю ложкой или лопаткой до однородности, не усердствуя, чтобы крем остался воздушным. Полученным фисташковым кремом при помощи кондитерского мешка или чайной ложки заполняю углубления в шариках. Подаю сразу или убираю в холодильник не более чем на 1–2 часа перед подачей.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

еда
рецепты
десерты
тирамису
Новый год
