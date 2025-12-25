Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 13:00

Две топ-начинки для тарталеток: готовим за 20 минут для Нового года без мороки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Тарталетки — идеальная закуска для праздничного стола: выглядят нарядно, готовятся быстро и всегда исчезают первыми. Чтобы не ломать голову в последний момент, держите сразу две проверенные начинки — сытную мясную и свежую с морским акцентом. Минимум действий, максимум вкуса.

Начинка №1 — с копчёной курицей и грибами. Ингредиенты: копчёное куриное мясо — 200 г, шампиньоны жареные с луком — 200 г, сыр (плавленый или твёрдый) — 100 г, грецкие орехи — 30–40 г, чеснок — 1 зубчик, майонез — 1–2 ст. л. Курицу нарежьте мелкими кубиками, грибы остудите, сыр натрите, орехи мелко порубите. Соедините все ингредиенты, добавьте чеснок и майонез — масса должна быть сочной, но не жидкой. Наполните тарталетки перед подачей.

Начинка №2 — с крабовыми палочками и креветками. Ингредиенты: крабовые палочки — 200 г, маринованные креветки — 120–150 г, сыр твёрдый — 80–100 г, свежий огурец — 1 средний (120–150 г), майонез — 1–2 ст. л. Крабовые палочки и креветки мелко нарежьте, огурец порежьте маленькими кубиками, сыр натрите. Всё аккуратно смешайте с майонезом и сразу разложите по тарталеткам.

Обе начинки отлично держат форму, не «текут» и подходят для подачи даже за несколько часов до праздника. Два вкуса — и гости точно спросят рецепт.

Ранее мы делились рецептом дико вкусной закуски из 3 ингредиентов. Оливки, черри и крышесносный маринад.

Проверено редакцией
Читайте также
Из свеклы, помимо шубы, готовлю еще эту закуску на Новый год: натер пару ингредиентов, и готово
Общество
Из свеклы, помимо шубы, готовлю еще эту закуску на Новый год: натер пару ингредиентов, и готово
Три быстрые закуски из лаваша: идеи для новогоднего фуршета — от простого к изысканному
Общество
Три быстрые закуски из лаваша: идеи для новогоднего фуршета — от простого к изысканному
Как отмечали Новый год в годы ВОВ: елки на фронте и в блокадном Ленинграде
Семья и жизнь
Как отмечали Новый год в годы ВОВ: елки на фронте и в блокадном Ленинграде
С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми
Общество
С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми
Готовлю курицу к Новому году: ножки с апельсином, соевым соусом и дижонской горчицей — простой и эффектный рецепт
Общество
Готовлю курицу к Новому году: ножки с апельсином, соевым соусом и дижонской горчицей — простой и эффектный рецепт
тарталетки
закуски
Новый год
начинки
курица
креветки
крабовые палочки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Десятки артистов снялись в шоу «VK ПОД ШУБОЙ»
«Знаковое выступление»: политолог о словах сына Байдена про Украину
В Госдуме оценили идею об исключении детей из школ за нападения на учителей
Китай пригрозил США ответными мерами за повышение пошлин
В Петербурге грядут перебои с интернетом в Новый год
Песков раскрыл, с кем Путин проведет международный телефонный разговор
«Чебурашка 2» — прорыв или провал: что известно, побьет ли рекорд в прокате
В Кремле усомнились в адекватности Зеленского после его заявлений
В Кремле раскрыли подробности встречи Путина с бизнесменами
«Некультурно и озлобленно»: Песков о рождественском обращении Зеленского
Дагестанский боец ММА четыре часа калечил связанную подругу
Путин поздравил Трампа с Рождеством
Шохин раскрыл позицию Путина по спору между банками и маркетплейсами
«Не от хорошей жизни»: политолог ответил, почему сын Байдена критикует Киев
Онищенко раскрыл, отменят ли массовые мероприятия на Новый год из-за гриппа
Сомнолог ответила, кому полезно спать в обеденный перерыв
Китай призвал бороться с возрождением в Японии опасной идеологии
Переспавшая с тысячей мужчин порномодель публично оскорбила флаг Индонезии
«Нужно больше»: Трамп рассказал, какие кадры необходимо привлечь в США
В России добыли два алмаза, похожих на елочные игрушки
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.