Две топ-начинки для тарталеток: готовим за 20 минут для Нового года без мороки

Тарталетки — идеальная закуска для праздничного стола: выглядят нарядно, готовятся быстро и всегда исчезают первыми. Чтобы не ломать голову в последний момент, держите сразу две проверенные начинки — сытную мясную и свежую с морским акцентом. Минимум действий, максимум вкуса.

Начинка №1 — с копчёной курицей и грибами. Ингредиенты: копчёное куриное мясо — 200 г, шампиньоны жареные с луком — 200 г, сыр (плавленый или твёрдый) — 100 г, грецкие орехи — 30–40 г, чеснок — 1 зубчик, майонез — 1–2 ст. л. Курицу нарежьте мелкими кубиками, грибы остудите, сыр натрите, орехи мелко порубите. Соедините все ингредиенты, добавьте чеснок и майонез — масса должна быть сочной, но не жидкой. Наполните тарталетки перед подачей.

Начинка №2 — с крабовыми палочками и креветками. Ингредиенты: крабовые палочки — 200 г, маринованные креветки — 120–150 г, сыр твёрдый — 80–100 г, свежий огурец — 1 средний (120–150 г), майонез — 1–2 ст. л. Крабовые палочки и креветки мелко нарежьте, огурец порежьте маленькими кубиками, сыр натрите. Всё аккуратно смешайте с майонезом и сразу разложите по тарталеткам.

Обе начинки отлично держат форму, не «текут» и подходят для подачи даже за несколько часов до праздника. Два вкуса — и гости точно спросят рецепт.

