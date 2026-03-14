Всего один апельсин — и вы навсегда забудете о сухой грудке: рецепт курицы в цитрусовом маринаде

Благодаря этому рецепту курицы в цитрусовом маринаде куриное филе превратится в сочное, ароматное и невероятно вкусное блюдо. Всего один апельсин — и вы навсегда забудете о сухой грудке!

Цитрусовый маринад не только придает мясу легкую сладость и пикантную кислинку, но и размягчает волокна, делая грудку нежной и тающей во рту.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 2 куриные грудки, 1 крупный апельсин, 2 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. меда, 2 зубчика чеснока, соль, перец, оливковое масло.

Как приготовить

Из апельсина выжмите сок и натрите цедру. Смешайте апельсиновый сок, цедру, соевый соус, мед, измельченный чеснок, соль и перец. Куриные грудки слегка отбейте, залейте маринадом и уберите в холодильник минимум на 1 час (лучше на 2–3).

Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Обжарьте грудки на сильном огне по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки, затем убавьте огонь, накройте крышкой и доведите до готовности еще 5–7 минут. Подавайте с дольками апельсина и зеленью.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
Д. Иванова
