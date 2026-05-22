Греческий пирог с курицей: нежная начинка из сливок и плавленого сыра — идеален для праздника и будней

Слоеный пирог с курицей — вещь беспроигрышная. Но классическая начинка часто выходит сухой, особенно после разогрева. Греческий вариант с бульоном, сливками и плавленым сыром решает эту проблему. Начинка получается сочной, нежной и не вытекает при нарезке.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящий слоеный пирог с сочной курицей, грибами, сладким перцем и оливками, в нежном сливочно-сырном соусе. Аромат — на весь дом. Идеален для праздничного стола или семейного ужина.

Для приготовления вам понадобится: 500 г слоеного теста, 300 г куриного филе, 100 г шампиньонов, 100 мл сливок, 100 мл куриного бульона, 1 сладкий перец, 50 г плавленого сыра, 30 г бекона, 20 г оливок, 1 луковица, оливковое масло, соль, перец, лавровый лист.

Курицу отварите в бульоне с лавровым листом и перцем до готовности. Нарежьте кубиками. Лук, перец, грибы и бекон обжарьте. Добавьте курицу, бульон, сливки и плавленый сыр. Тушите 5–7 минут. Добавьте оливки. Тесто раскатайте, выложите начинку, накройте вторым пластом. Выпекайте при 180 °C 25–30 минут.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот греческий слоеный пирог. Удивило то, что начинка осталась сочной даже на следующий день. Сливки и плавленый сыр сделали ее нежной и кремовой, а оливки добавили пикантности. Даже без добавок пирог получился очень вкусным. Кстати, вместо бекона можно взять ветчину — будет нежнее. Рецепт — настоящая находка для любителей куриных пирогов!