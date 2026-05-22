Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 14:00

Греческий пирог с курицей: нежная начинка из сливок и плавленого сыра — идеален для праздника и будней

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Слоеный пирог с курицей — вещь беспроигрышная. Но классическая начинка часто выходит сухой, особенно после разогрева. Греческий вариант с бульоном, сливками и плавленым сыром решает эту проблему. Начинка получается сочной, нежной и не вытекает при нарезке.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящий слоеный пирог с сочной курицей, грибами, сладким перцем и оливками, в нежном сливочно-сырном соусе. Аромат — на весь дом. Идеален для праздничного стола или семейного ужина.

Для приготовления вам понадобится: 500 г слоеного теста, 300 г куриного филе, 100 г шампиньонов, 100 мл сливок, 100 мл куриного бульона, 1 сладкий перец, 50 г плавленого сыра, 30 г бекона, 20 г оливок, 1 луковица, оливковое масло, соль, перец, лавровый лист.

Курицу отварите в бульоне с лавровым листом и перцем до готовности. Нарежьте кубиками. Лук, перец, грибы и бекон обжарьте. Добавьте курицу, бульон, сливки и плавленый сыр. Тушите 5–7 минут. Добавьте оливки. Тесто раскатайте, выложите начинку, накройте вторым пластом. Выпекайте при 180 °C 25–30 минут.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот греческий слоеный пирог. Удивило то, что начинка осталась сочной даже на следующий день. Сливки и плавленый сыр сделали ее нежной и кремовой, а оливки добавили пикантности. Даже без добавок пирог получился очень вкусным. Кстати, вместо бекона можно взять ветчину — будет нежнее. Рецепт — настоящая находка для любителей куриных пирогов!

Проверено редакцией
Читайте также
Моя мама не верила, что я смогу испечь вкусный мясной пирог — в итоге сама просила у меня этот рецепт
Общество
Моя мама не верила, что я смогу испечь вкусный мясной пирог — в итоге сама просила у меня этот рецепт
Перестал печь яблочные пироги после того, как попробовал этот с ревенем
Общество
Перестал печь яблочные пироги после того, как попробовал этот с ревенем
Готовим кремовую курочку: подлива — пальчики оближешь, берем сметану и соевый соус
Общество
Готовим кремовую курочку: подлива — пальчики оближешь, берем сметану и соевый соус
Вместо всех гуляшей и рагу готовлю бугламу из курицы — много овощей, бульона и яркость азербайджанской кухни
Общество
Вместо всех гуляшей и рагу готовлю бугламу из курицы — много овощей, бульона и яркость азербайджанской кухни
Как драники, только проще: 4 быстрых рецепта белорусских колдунов
Семья и жизнь
Как драники, только проще: 4 быстрых рецепта белорусских колдунов
пироги
курица
обеды
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ пытались атаковать Россию за шесть часов с помощью 65 БПЛА
Патрушев назвал пиратство инструментом борьбы на море
Экс-игрок «Спартака» и «Краснодара» дал прогноз на суперфинал Кубка России
Назван российский аэропорт, в котором готовы отказаться от проверки билетов
Набиуллина раскрыла, кого еще внесут в белые списки
На предприятии под Белгородом взорвался дрон ВСУ
Найдены сходства в ударах по луганскому колледжу и школе в Минабе
В Петербургской больнице пациент избил стулом соседа по палате
Стало известно, сколько судов прошло через Ормузский пролив за сутки
Прокуратура Петербурга добилась демонтажа причала с Безымянного озера
ВОЗ признала, что вспышка Эболы в Африке выходит из-под контроля
Риелтор объяснила, что важно семьям при покупке квартиры
Взрыв на нефтехимическом заводе в Венгрии: теракт, есть след Киева?
Патрушев заявил о начале гонки военно-морских вооружений в мире
Житель Подмосковья «ради шутки» открыл стрельбу и навел ужас на соседей
В Петербурге мотоциклист погиб после выезда на встречную полосу
Кузбасские дачники заметили семейство медведей
Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на колледж в ЛНР
В Раде увидели признаки готовящейся отставки Зеленского
Лавров раскрыл, какое качество позволяет быть всегда в боевой готовности
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.