Перестал печь яблочные пироги после того, как попробовал этот с ревенем

Не жди, пока ревень надоест в компоте. Испеки этот пирог — и влюбишься в его терпкую свежесть.

Ингредиенты

Мука — 300 г, разрыхлитель — 1 ч. л., сахар — 100 г, соль — щепотка, сливочное масло — 150 г, молоко — 3 ст. л., ревень — 500 г, вода — 1,5 л, сахар (для бланшировки) — 2 ст. л., сахарная пудра (для начинки) — 200 г, крахмал — 1 ст. л., сливочное масло (для формы) — 20 г, лимон — 1 шт., сахарная пудра (для помадки) — 150 г.

Как готовлю

Сначала готовлю тесто: смешиваю муку с разрыхлителем, сахаром и солью, добавляю масло и молоко, вымешиваю эластичный шар. Убираю в холодильник на час — так проще раскатывать.

Тем временем бланширую ревень: кипячу воду с сахаром, опускаю кусочки на 3 минуты, слежу, чтобы не разварились. Откидываю на дуршлаг и даю остыть. Самое сложное — не переварить, иначе будет каша, а нам нужны сочные стебли.

Раскатываю тесто в пласт, выкладываю в форму, накалываю вилкой и присыпаю дно смесью сахарной пудры с крахмалом. Плотно укладываю ревень, сверху делаю решетку из полосок теста. Пеку 30 минут при 200 °С до золотистого цвета. Сразу смазываю горячий пирог лимонной помадкой из сока и сахарной пудры — она дает тот самый блеск и свежесть.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я думал, ревень — это для компота, и все. А тут он стал главным героем пирога: кислинка такая бодрящая, что сахарная сладость теста не перебивает ее, а подчеркивает.

Советую подавать этот пирог теплым, с шариком ванильного мороженого — совсем другой уровень.