Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 06:18

Перестал печь яблочные пироги после того, как попробовал этот с ревенем

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Не жди, пока ревень надоест в компоте. Испеки этот пирог — и влюбишься в его терпкую свежесть.

Ингредиенты

Мука — 300 г, разрыхлитель — 1 ч. л., сахар — 100 г, соль — щепотка, сливочное масло — 150 г, молоко — 3 ст. л., ревень — 500 г, вода — 1,5 л, сахар (для бланшировки) — 2 ст. л., сахарная пудра (для начинки) — 200 г, крахмал — 1 ст. л., сливочное масло (для формы) — 20 г, лимон — 1 шт., сахарная пудра (для помадки) — 150 г.

Как готовлю

Сначала готовлю тесто: смешиваю муку с разрыхлителем, сахаром и солью, добавляю масло и молоко, вымешиваю эластичный шар. Убираю в холодильник на час — так проще раскатывать.

Тем временем бланширую ревень: кипячу воду с сахаром, опускаю кусочки на 3 минуты, слежу, чтобы не разварились. Откидываю на дуршлаг и даю остыть. Самое сложное — не переварить, иначе будет каша, а нам нужны сочные стебли.

Раскатываю тесто в пласт, выкладываю в форму, накалываю вилкой и присыпаю дно смесью сахарной пудры с крахмалом. Плотно укладываю ревень, сверху делаю решетку из полосок теста. Пеку 30 минут при 200 °С до золотистого цвета. Сразу смазываю горячий пирог лимонной помадкой из сока и сахарной пудры — она дает тот самый блеск и свежесть.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я думал, ревень — это для компота, и все. А тут он стал главным героем пирога: кислинка такая бодрящая, что сахарная сладость теста не перебивает ее, а подчеркивает.

Советую подавать этот пирог теплым, с шариком ванильного мороженого — совсем другой уровень.

Проверено редакцией
Читайте также
Синоптик спрогнозировал «съеживание» русской зимы через пять лет
Общество
Синоптик спрогнозировал «съеживание» русской зимы через пять лет
«Отец» ЕГЭ отправил школьников к репетиторам для высоких баллов
Общество
«Отец» ЕГЭ отправил школьников к репетиторам для высоких баллов
Рецепт от греческого повара. Пирог-улитка со шпинатом и сыром: хрустящий, слоистый и очень вкусный — хватит на 2–3 дня
Общество
Рецепт от греческого повара. Пирог-улитка со шпинатом и сыром: хрустящий, слоистый и очень вкусный — хватит на 2–3 дня
Кабачки не жарю, обваливаю в специях — и в духовку: через 20 минут подаю румяные колечки с запеченной корочкой
Общество
Кабачки не жарю, обваливаю в специях — и в духовку: через 20 минут подаю румяные колечки с запеченной корочкой
Врач ответила, что нужно добавлять в рацион в жару
Здоровье/красота
Врач ответила, что нужно добавлять в рацион в жару
Общество
рецепты
еда
пироги
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские танки не оставили и воспоминания от опорника ВСУ под Добропольем
Нутрициолог объяснила, как распознать причину болей в животе после шашлыка
Стало известно, какие надбавки получают пенсионеры старше 80 лет
«Величайший и бесстрашный»: умер один из известных в мире автогонщиков
Приговоренному к казни американцу подарили год жизни из-за ошибки
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 мая
Нутрициолог объяснила, как правильно пить в жару
«Образ нелепой девочки я преодолела»: Елена Борщева о Диброве, Бузовой, КВН
Синоптик спрогнозировал «съеживание» русской зимы через пять лет
Смерть Пиманова, рекорд Гиннесса, тайная дочь: как живет Ольга Погодина
В МИД РФ разъяснили, что значит для Москвы «дух Анкориджа»
500 рублей за 3 пломбира. Цены на мороженое летом 2026-го: когда их снизят
Главком ВСУ признал ограниченность ресурсов в борьбе против России
Роман с Лядовой, лучшие роли, трое сыновей: как живет Александр Яценко
США пообещали колоссальные пошлины на импорт палладия из России
Как попасть в бизнес-класс самолета бесплатно: хитрости от знающих людей
Украинских «черных вдов» активно вербуют в ВСУ
Налет БПЛА на Москву ночью 22 мая: какие последствия, что известно
Один из путей в Москву перекрыт на фоне атак беспилотников
«Новая веха»: в Китае назвали поворотное событие в ходе спецоперации
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.