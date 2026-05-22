Моя мама не верила, что я смогу испечь вкусный мясной пирог — в итоге сама просила у меня этот рецепт

Заливной пирог — это магия для ленивых. Никакой возни с тестом, просто залил начинку и забыл.

Ингредиенты

Кефир — 500 мл, яйца — 3 шт., мука — 250 г, сода — 1 ч. л., соль — 1 ч. л., свинина — 400 г, картофель — 4 шт., лук — 2 шт., масло растительное — 3 ст. л., паприка — 1 ч. л., перец черный — по вкусу, кунжут — 1 ст. л.

Как готовлю

Сначала я мариную мясо: нарезаю свинину полосками, солю, перчу, добавляю паприку и оставляю в холодильнике на час. Тем временем чищу картошку и варю ее до полуготовности — это важно, чтобы она не осталась сырой. Лук режу мелко и обжариваю до золотистого цвета. Мясо и картошку нарезаю кубиками, бросаю на сковороду к луку, жарю все вместе 5–7 минут.

Взбиваю яйца с солью и содой, вливаю кефир, быстро перемешиваю. Порциями всыпаю муку, довожу до консистенции густой сметаны. Оставляю на 5 минут. Половину теста выливаю в смазанную форму, сверху кладу начинку, заливаю остатками теста, посыпаю кунжутом. Отправляю в духовку при 180 °С на 40 минут.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Тесто на кефире — мое спасение. Никаких дрожжей, никакого вымешивания — просто залил, и все. В этот раз добавил побольше лука к свинине — и пирог получился невероятно ароматным.

