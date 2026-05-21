Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 08:40

Вместо всех гуляшей и рагу готовлю бугламу из курицы — много овощей, бульона и яркость азербайджанской кухни

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это тот самый рецепт, после которого обычные гуляши и тушеная курица уже кажутся скучными. Никакой сложной обжарки и долгой возни — просто много овощей, курица и медленное томление под крышкой. Все готовится почти в собственном соку, а кухня наполняется густым ароматом перца, помидоров и свежей зелени.

Это одновременно и первое, и второе — особенно вкусно с горячим хлебом, чтобы вымакивать ароматный соус до последней капли.

Для приготовления вам понадобится: куриные бедра без кости — 1 кг, болгарский перец — 600 г, лук — 500 г, помидоры — 500 г, топленое масло — 1 ст. л., петрушка — 30 г, базилик — 10 г, соль, черный перец и острый перец — по вкусу.

Лук нарежьте крупными полукольцами и выложите на дно кастрюли с толстым дном или глубокой сковороды с топленым маслом. Сверху уложите курицу, посолите, поперчите и добавьте немного острого перца.

Болгарский перец нарежьте крупными полосками, помидоры — дольками и выложите поверх курицы. Накройте крышкой и готовьте на слабом огне около 45–50 минут. Воду почти не добавляйте — овощи сами дадут много ароматного сока.

Пару раз можно аккуратно перемешать, чтобы ингредиенты равномерно пропитались бульоном. В самом конце добавьте рубленую петрушку и базилик, выключите огонь и дайте бугламе постоять под крышкой еще 10 минут.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева уже готовила такую бугламу и отмечает, что главный секрет здесь — не мельчить овощи. Когда перец и помидоры остаются крупными, блюдо получается намного сочнее и красивее. А еще очень вкусно добавить в конце маленький кусочек сливочного масла прямо в горячий бульон — вкус становится мягче и насыщеннее.

Проверено редакцией
Читайте также
Вместо драников и котлет — крокеты из пюре с копченой ноткой: снаружи хрустящие, внутри мягкие
Общество
Вместо драников и котлет — крокеты из пюре с копченой ноткой: снаружи хрустящие, внутри мягкие
Пучок зеленого лука добавляю к филе — и подаю на ужин котлеты «Курочка Ряба»: нежные даже на второй день
Общество
Пучок зеленого лука добавляю к филе — и подаю на ужин котлеты «Курочка Ряба»: нежные даже на второй день
Долма — это уже хорошо. Добавил в нее всего пару ингредиентов и получил топовое блюдо
Общество
Долма — это уже хорошо. Добавил в нее всего пару ингредиентов и получил топовое блюдо
Топ-10 продуктов, богатых витамином К: для крови и здоровья костей
Семья и жизнь
Топ-10 продуктов, богатых витамином К: для крови и здоровья костей
Гаджиев объяснил, как власти Азербайджана заселяют освобожденные территории
Страны СНГ
Гаджиев объяснил, как власти Азербайджана заселяют освобожденные территории
курица
овощи
Азербайджан
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рогозин назвал США шайкой подвыпивших рецидивистов
Появились кадры, как уссурийские «Бонни и Клайд» ограбили ювелирный магазин
Депутат назвал преимущества «цифры» для самозанятых
Пассажира насмерть придавило машиной после страшного ДТП в Ленобласти
Появились подробности пожара в многоэтажке в Лобне, где погибли двое
США пригрозили аннулировать визы дипломатам одной из арабских стран
«Прежний максимум падет»: аномальная жара не покинет Москву еще сутки
Мужчина поссорился с соседями и сжег их машины
Си Цзиньпин может посетить одного из главных союзников России
Российское село почти полностью ушло под воду после мощных ливней
Суд вынес вердикт воспитателю за игнорирование насилия над мальчиком
Два человека стали жертвами крупного пожара в Подмосковье
В Энергодаре озвучили причину нарушения энергоснабжения в городе
Производство электрокаров Umo «разгонится» до 4 тыс. машин в год
В одном из украинских регионов начали принудительную мобилизацию женщин
Россиянам объяснили, где лучше всего прятаться от жары
Бригада ВСУ для «золотой молодежи» оказалась на грани краха
«Бравада»: в Крыму назвали истинную цель слов Зеленского об ударах по РФ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 21 мая: инфографика
Пыль вместо опорника ВСУ, проблемы под Харьковом: новости СВО к утру 21 мая
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.