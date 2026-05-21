Вместо всех гуляшей и рагу готовлю бугламу из курицы — много овощей, бульона и яркость азербайджанской кухни

Вместо всех гуляшей и рагу готовлю бугламу из курицы — много овощей, бульона и яркость азербайджанской кухни

Это тот самый рецепт, после которого обычные гуляши и тушеная курица уже кажутся скучными. Никакой сложной обжарки и долгой возни — просто много овощей, курица и медленное томление под крышкой. Все готовится почти в собственном соку, а кухня наполняется густым ароматом перца, помидоров и свежей зелени.

Это одновременно и первое, и второе — особенно вкусно с горячим хлебом, чтобы вымакивать ароматный соус до последней капли.

Для приготовления вам понадобится: куриные бедра без кости — 1 кг, болгарский перец — 600 г, лук — 500 г, помидоры — 500 г, топленое масло — 1 ст. л., петрушка — 30 г, базилик — 10 г, соль, черный перец и острый перец — по вкусу.

Лук нарежьте крупными полукольцами и выложите на дно кастрюли с толстым дном или глубокой сковороды с топленым маслом. Сверху уложите курицу, посолите, поперчите и добавьте немного острого перца.

Болгарский перец нарежьте крупными полосками, помидоры — дольками и выложите поверх курицы. Накройте крышкой и готовьте на слабом огне около 45–50 минут. Воду почти не добавляйте — овощи сами дадут много ароматного сока.

Пару раз можно аккуратно перемешать, чтобы ингредиенты равномерно пропитались бульоном. В самом конце добавьте рубленую петрушку и базилик, выключите огонь и дайте бугламе постоять под крышкой еще 10 минут.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева уже готовила такую бугламу и отмечает, что главный секрет здесь — не мельчить овощи. Когда перец и помидоры остаются крупными, блюдо получается намного сочнее и красивее. А еще очень вкусно добавить в конце маленький кусочек сливочного масла прямо в горячий бульон — вкус становится мягче и насыщеннее.