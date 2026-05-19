Долма — это уже хорошо. Добавил в нее всего пару ингредиентов и получил топовое блюдо

Слышал, что долму можно делать с разными начинками, но вариант с кускусом и черносливом стал моим любимым.

Ингредиенты

Фарш мясной — 500 г, листья виноградные — 200 г, кускус — 100 г, лук — 1 шт., мята — 1 пучок, чернослив — 100 г, соль — по вкусу, перец — по вкусу.

Как готовлю

Сначала заливаю кускус кипятком и оставляю на 5 минут под крышкой, чтобы он набух. Тем временем мелко режу мяту и лук, смешиваю их с фаршем, кускусом, солью и перцем.

Самое сложное — завернуть фарш в виноградные листья, но я делаю это аккуратно, чтобы не порвать. Выкладываю дно кастрюли листьями, сверху укладываю долму, перекладывая ряды черносливом.

Накрываю верх листьями, прижимаю тарелкой и заливаю горячей водой. Довожу до кипения и варю 30 минут на среднем огне под крышкой.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Честно, я ожидал, что кускус сделает начинку сухой, но чернослив все спас — долма получилась сочной, с легкой сладостью. Листья не рвутся, фарш держится идеально. Советую подавать с мацони: контраст кислинки и сладости чернослива — это бомба.