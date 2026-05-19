Я думал, что знаю стейки, пока не попробовал асадо — чудо-рецепт из Аргентины

Аргентинцы знают толк в мясе, но даже они признают: этот маринад делает стейк легендой. Сок лайма, чеснок и кайенский перец — больше ничего не надо для идеального блюда.

Ингредиенты

Стейк — 1 кг, лайм (сок) — 3 шт., чеснок — 4 зубчика, кинза (рубленая) — 2 ст. л., зира — 1 ч. л., кайенский перец — 0.5 ч. л., оливковое масло — 4 ст. л., соль, перец — по вкусу, соус чимичурри — для подачи

Как готовлю

Сначала выжимаю сок из лаймов в миску, туда же пропускаю чеснок, рублю кинзу, сыплю зиру, кайенский перец, лью оливковое масло. Солю, перчу и мешаю — запах уже сводит с ума.

Выкладываю стейк в контейнер, заливаю маринадом, втираю его в мясо со всех сторон. Закрываю и забрасываю в холодильник на 2 часа — терпение, друг, оно того стоит.

Разогреваю гриль до средневысокого жара, счищаю со стейка лишний маринад и жарю по 5-7 минут с каждой стороны. Самое сложное — дать мясу отдохнуть 5 минут, но я держусь. Острым ножом режу поперек волокон тонкими ломтиками и подаю с чимичурри.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Гости, которые обычно спорят о прожарке, молча доедали последние куски — лучший комплимент для асадо. Я же перестал бояться, что мясо получится резиновым.

Главное открытие: не держите мясо в маринаде дольше часа, чтобы лайм не «съел» структуру.