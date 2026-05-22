Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 14:18

ВОЗ признала, что вспышка Эболы в Африке выходит из-под контроля

ВОЗ предупредила о 750 случаях подозрения на Эболу и 177 смертях в ДР Конго

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Число предполагаемых случаев заражения Эболой уже приближается к 750, а количество смертей достигло 177, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в соцсети Х. ВОЗ выразила глубокую обеспокоенность ситуацией с распространением лихорадки.

Ситуация с лихорадкой Эбола в ДРК вызывает глубокую обеспокоенность. На данный момент подтверждено 82 случая заболевания и семь смертей. Но мы знаем, что эпидемия в ДРК гораздо масштабнее. Сейчас насчитывается почти 750 предполагаемых случаев заболевания и 177 предполагаемых смертей, — написал он.

Ранее жители города Рвампаре на востоке Демократической Республики Конго атаковали и подожгли мобильный госпиталь для пациентов с лихорадкой Эбола. Поводом для радикальных действий населения стал категорический запрет медицинских работников выдать тело скончавшегося от болезни мужчины его родственникам.

После произошедшего инцидента из лечебного центра сбежали шесть пациентов. Среди устроивших побег — три человека с подтвержденным диагнозом и еще трое с подозрением на болезнь.

Мир
ВОЗ
Эбола
Африка
Конго
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Калашников» представил уникальный опытный образец по просьбе бойцов СВО
Пенсионерка умерла после драки с работницами кафе
Врач перечислил симптомы «болезни поцелуев»
«Чем скорее, тем лучше»: Оверчук ответил, выталкивают ли Армению из ЕАЭС
Развожаев рассказал о состоянии раненных при обрушении балкона в Севастополе
Заводы КАМАЗа отказались от четырехдневной рабочей недели
В Госдуме заявили о военном преступлении ВСУ после удара по колледжу в ЛНР
Агроном посоветовал, как защитить участок от леопардовых слизней
«Сгорела от волны»: стало известно о еще одной жертве атаки ВСУ по колледжу
Прикована к инвалидной коляске: секс с мужем дорого обошелся россиянке
В ЛНР после атаки ВСУ 18-летнему юноше могут ампутировать руку
Психиатр объяснил рост числа людей с ментальными расстройствами
Политолог ответил, почему Буданов делает заявления о России
Путин назначил нового помощника секретаря Совбеза России
Автобус с 44 российскими школьниками попал в ДТП
Стала известна судьба семерых пострадавших при атаке ВСУ на Старобельск
Возросло число зараженных хантавирусом на злополучном лайнере MV Hondius
Психиатр перечислил признаки алкоголизма
Нашли опасного паразита: почему Москва ставит Армению «на стоп»
Оверчук сравнил обещания ЕС Армении с морковкой на палке
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.