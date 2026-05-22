ВОЗ признала, что вспышка Эболы в Африке выходит из-под контроля ВОЗ предупредила о 750 случаях подозрения на Эболу и 177 смертях в ДР Конго

Число предполагаемых случаев заражения Эболой уже приближается к 750, а количество смертей достигло 177, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в соцсети Х. ВОЗ выразила глубокую обеспокоенность ситуацией с распространением лихорадки.

Ситуация с лихорадкой Эбола в ДРК вызывает глубокую обеспокоенность. На данный момент подтверждено 82 случая заболевания и семь смертей. Но мы знаем, что эпидемия в ДРК гораздо масштабнее. Сейчас насчитывается почти 750 предполагаемых случаев заболевания и 177 предполагаемых смертей, — написал он.

Ранее жители города Рвампаре на востоке Демократической Республики Конго атаковали и подожгли мобильный госпиталь для пациентов с лихорадкой Эбола. Поводом для радикальных действий населения стал категорический запрет медицинских работников выдать тело скончавшегося от болезни мужчины его родственникам.

После произошедшего инцидента из лечебного центра сбежали шесть пациентов. Среди устроивших побег — три человека с подтвержденным диагнозом и еще трое с подозрением на болезнь.