Готовлю эту курицу вновь и вновь — все дело в чесночном соусе: на второй день только вкуснее

Готовлю эту курицу вновь и вновь и не могу остановиться — все дело в чесночном соусе! Такое блюдо на второй день только вкуснее: голени пропитываются ароматами и становятся невероятно нежными.

Для приготовления понадобится: 8–10 куриных голеней, 4–5 зубчиков чеснока, 200 мл сметаны, 1 ст. л. горчицы, соль, перец, паприка, сушеный чеснок, растительное масло для жарки.

Рецепт: голени посолите, поперчите, посыпьте паприкой и сушеным чесноком. Обжарьте на разогретой сковороде с маслом до румяной корочки со всех сторон. В отдельной миске смешайте сметану, горчицу и выдавленный свежий чеснок. Залейте полученным соусом голени, накройте крышкой и тушите на медленном огне 20–25 минут до готовности мяса. Подавайте горячими с любым гарниром.

