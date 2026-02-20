Вместо отбивных готовлю куриную грудку по-милански. Рецепт простой, а результат — выше всех похвал. Блюдо сочетает в себе нежное филе, пикантную томатную пасту и тягучий расплавленный сыр, создавая многогранный вкус.

Для приготовления понадобится: 2 куриные грудки (около 500 г), 2 яйца, 4-5 ст. л. муки, 3 ст. л. томатной пасты, 100 г ветчины, 150 г твердого сыра, соль, черный перец, сушеный орегано, растительное масло для смазывания.

Рецепт: куриные грудки нарежьте вдоль на тонкие пластины толщиной около 1 см, слегка отбейте, посолите и поперчите. В одну тарелку насыпьте муку, в другую взбейте яйца. Каждый кусочек курицы обваляйте сначала в яйце, затем в муке. Выложите подготовленные отбивные на смазанный маслом противень. На каждую отбивную нанесите тонкий слой томатной пасты, размазав ее ложкой. Сверху выложите небольшие кусочки ветчины. Завершите все обильным слоем тертого сыра и слегка присыпьте орегано. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 20-25 минут, пока сыр не расплавится и не покроется золотистыми пузырьками, а курица не прожарится.

Ранее стало известно, как приготовить горячее из курицы и ананасов со сметанно-чесночным соусом.